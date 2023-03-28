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首度辦理！329青年節　桃園邀青諮委「市政願景座談」

▲329青年節，桃園邀青諮委市政願景座談

▲市長張善政和青諮委進行市政願景座談。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

青年節前夕，桃園市政府青年局第一次邀請歷屆及現任青年諮詢委員，28日於市府舉行「桃園青年齊打拚，友善城市向前行」願景座談。市長張善政表示，市府自105年成立青年諮詢會，而青年諮詢委員們對於桃園發展藍圖的願景，包括產業發展、青年創業、市政推動納入青年參與等面向，皆是市府未來推動市政的重要養分。

▲329青年節，桃園邀青諮委市政願景座談

▲青諮委提出建言。（圖／新聞處提供）

關於青諮委員指出，OPEN AI在近期竄起，建議市府將其納入正規教育體系開設課程，讓市民更早學習應用AI觀念，讓科技走入生活。張市長表示，在他任職行政院期間，便已有推動修訂課綱納入程式設計課程的經驗，但發現透過正規教育體制改革恐緩不濟急，較趕不上科技變化的速度。

張市長指出，市府將致力推動科技、科普、文化、藝術等各項學習領域的發展，他已責成教育局，於今年暑期在桃園13個行政區推動試辦夏令營，在觀察成效後，未來將由各學校爭取持續辦理，並逐年擴大規模。張市長強調，有關OPEN AI的相關領域，未來必定在市府辦理夏令營的規劃方向，也將在檢視優缺點後持續精進。

▲329青年節，桃園邀青諮委市政願景座談

關於地方創生議題，青諮委員提到，桃園有許多優秀青年，希望市府給予更多機會與協助，鼓勵年輕人在地創業。張市長表示，市府相當鼓勵年輕人在桃園創業，而推動青年創業政策成功與否的關鍵因素，在於創業的新公司得否存活。而市府推動市政時，若能願意成為白老鼠，創造更多機會給予年輕人，並讓其藉此吸收經驗，可能是一項成功的方法。因此，張市長指出，未來市府將秉持「EAT YOUR OWN LUNCH」的精神，與桃園年輕人創業的公司進行更多合作，並使用更多桃園青創產品，成為桃園青創最佳的後盾。

▲329青年節，桃園邀青諮委市政願景座談

關於兒少生活及公共參與機制，青諮委員指出，桃園針對促進兒少相關權益設置各項管道，提供兒少參與及討論政策的機會，但許多現有方式仍力有未逮，建議市府更全面探討兒少在生活上遇到的問題，並廣為邀請NGO、兒少、市民等各領域人員加入討論，以商討解決方案。

張市長表示，市府規劃持續擴大兒少議題相關領域會議，讓年輕人及兒少有更多參與討論的空間，也會在不荒廢學業的前提下，給予參與會議者應有的公假。

針對海洋永續環境推動議題，青諮委員指出桃園擁有46公里的綿長海岸線、豐富的文化與環境資源，作為國門之都更擁有發展觀光的地利之便。張市長在政見中曾提出希望發展海岸觀光，因此本屆委員會希望發起海廢生活節響應市府政策，希望市府給予支持。

張市長表示，桃園海岸線長達46公里，若能加以美化與整理，將成為優質景點，市府觀旅局正在規劃分階段推動海岸觀光線景點，他也非常支持海廢生活節的構想，並邀請青諮委員參與市府政策規劃過程，提供更多深入的意見交流。包括市議員張曉昀、張碩芳、舒翠玲、蘇偉恩、市府青年局長侯佳齡、海管處長江育德、第一至四屆青年諮詢委員等皆一同出席。

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