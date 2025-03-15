　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

▲▼行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）

▲行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰壓軸登場，對於總預算案，他致詞時表示，有七個部會的預算都是刪得比編得多，這只有國民黨、民眾黨做得出來，世界奇蹟。卓也借鑑國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌名言，「太離譜了！真的是太離譜了！」、「我要代表中央政府，向大家報告」，未來台中還要多拆掉幾部燃煤機組，只剩燃氣機組，「我說到做到，因為我們代表中央政府。」

對於預算刪減，卓榮泰舉例，監察院全部業務都被刪光，連出門調查案件油錢都沒有，因為在野黨覺得監察院一些調查不利，比如說政治獻金，所以報復性刪減70億，這樣有道理嗎？還包含總統府、行政院、外交部等等，這就是破壞國家憲政體制的國會。合理刪預算絕對可以接受，但針對特定機關報復性刪減，只有國民黨跟民眾黨才做得出來，這是世界奇蹟。

卓榮泰表示，在野黨還通刪939億，結果一直刪也只有303億，剩下的他們刪不掉，叫行政院自己刪，這有道理嗎？有本事自己刪，結果只能畫大餅叫行政院自己刪，這誰吞得下去？為了全國人民，行政院絕對吞不下去。

卓榮泰指出，外交部編1億1千萬，在野黨可以刪1億4千萬，請問剩下的誰來付？還有內政部國土署、監察院、行政院、司法院、農業部、中選會，七個部會都是刪得比編得多，「太離譜了！真的是太離譜了！」

卓榮泰也強調，預算刪多少，國家發展就影響多少，預算凍結多少，國家進步就慢多少，不只中央預算，還有財劃法要從中央拿3753億，中央很多事情不能做。在野黨預算一項項刪除，「我要代表中央政府，向大家報告」，賴清德行政院長時代，就為降低台中空汙做很多打拼，現在要以氣換煤、加速減碳，未來還要多拆掉幾部燃煤機組，只剩燃氣機組，「我說到做到，因為我們代表中央政府。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 1 9807 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Ryu小三扶正！　貼臉、親嘴照放閃
美食安專家警告：超市「3種食物」絕對不碰！　嚴重恐奪命
傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了！
白種元被刑事立案！　親發聲明認錯
解放軍「殲-15」墜毀畫面曝光！　筆直撞地「炸成一團火球」
律師列「家寧媽媽犯了5大錯誤」　笑：快找Andy和解吧！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚訪日今返台：希望新政府少一點政治

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

非關藍綠！傅崐萁昔日弊案遭翻出　律師酸：不管誰執政都曾被判刑

台中首場政策宣講會人潮爆滿　林右昌：人民告訴藍白「你們錯了」

傅崐萁涉弊？藍營轟政治追殺　綠委傻眼：鍾小平爆料卻怪我們頭上

國民黨推公投綁罷免　內部陷「3不樂觀」想法：不得不為之的做法

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

女友考駕照過直線7秒...卻在最後撞柱啦！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

金賽綸母憂憾事「阻止公開金秀賢裸照」　「女兒葬禮遭偷拍」氣喊：還是人嗎

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

大學長違規迴轉！機車猛撞倒地 騎士一吹酒測值破表 #高雄

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚訪日今返台：希望新政府少一點政治

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

非關藍綠！傅崐萁昔日弊案遭翻出　律師酸：不管誰執政都曾被判刑

台中首場政策宣講會人潮爆滿　林右昌：人民告訴藍白「你們錯了」

傅崐萁涉弊？藍營轟政治追殺　綠委傻眼：鍾小平爆料卻怪我們頭上

國民黨推公投綁罷免　內部陷「3不樂觀」想法：不得不為之的做法

猴子坐辦公桌「狂簽文件」　影片笑翻全場：比我還熱愛工作

Jisoo〈earthquake〉MV同款單品　喬治亞小眾品牌黑色套裝網讚：很適合

女警拍防詐影片爆紅！「超甜變臉」全場歪樓：好，也匯了

台鋼新秀砲轟李振昌　曾昱磬要搶開季一軍席次

Ryu小三扶正！　曬「貼臉、親嘴」甜蜜照放閃：謝謝你陪我

醫：量GG尺寸「沒做1動作」會少好幾公分！　台男平均長度曝

大谷翔平帶動熱潮！日球迷瘋搶周邊　美媒驚：7億美元太便宜了

蔣淯安主場首秀拿11分　夢想家雙控衛難擋特攻跌到聯盟第3

石萬金「球威有水準」　洪總看伍祐城：控球還要加強

傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

政治熱門新聞

來台當翻譯美國7旬翁退休成獨居老人　住家驚變誇張「垃圾山」

內委會下週排審「恢復7天假」　內政部：放假多寡影響甚鉅

豐原高中生遭教師霸凌輕生　調查報告曝校方、台中教育局離譜行徑

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

賴清德要求赴陸登錄　陸委會：國人不喜歡讓政府知道去哪

「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

要賴清德收回「境外敵對勢力說」！　馬英九：別陷國家於不義與苦難

國民黨再轟能源政策錯誤　經濟部回應了

王世堅要求列「死刑時間表」殺人償命　卓揆：合憲範圍中予以執行

國民黨：各部會認了今年預算都增加

農保資格遭查！雲林近6000農民被退保　張嘉郡：老農權益被扼殺

陸配喊武統台灣！王鴻薇聲援　綠議員：妳到底是哪一國的立委？

傅崐萁涉弊？藍營轟政治追殺　綠委傻眼：鍾小平爆料卻怪我們頭上

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

更多熱門

相關新聞

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰壓軸登場，對於總預算案，他致詞時表示，在野黨一直問政府預算為何要比去年多？因為總預算有2806億是新增項目，包含公共建設、國民年金、提升國人健康、租金補貼、興建社宅，哪一個不重要嗎？自己講這些民眾都聽得懂，那些立委都聽不懂，「你們比較適合當立委。」兩個在野黨拖住國家進步的腳步。

北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚：希望新政府少一點政治

北檢赴傅崐萁官邸查案　徐榛蔚：希望新政府少一點政治

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

非關藍綠！傅崐萁昔日弊案遭翻出　律師酸：不管誰執政都曾被判刑

非關藍綠！傅崐萁昔日弊案遭翻出　律師酸：不管誰執政都曾被判刑

台中首場政策宣講會人潮爆滿　林右昌：人民告訴藍白「你們錯了」

台中首場政策宣講會人潮爆滿　林右昌：人民告訴藍白「你們錯了」

關鍵字：

卓榮泰行政院總預算覆議案黃國昌民眾黨國民黨傅崐萁民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！

Andy公開對話「家寧LINE名字」藏亮點

大S今日下葬！S家悲痛送別　小S終於發聲了

Andy抖出更大的料！他試算「張家要罰2660萬」

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

YT收益全進張家個人帳戶？他曝下場GG

Andy被奪權3天後「泛淚重回和家寧同居處」

「檢舉張家逃漏稅」國稅局受理了　他曝有2個未爆彈

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

這次學聰明了！Andy「火速註冊商標」

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧又上線！再刪貼文「生日文悄出現1紀錄」網怒

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

女友考駕照過直線7秒...卻在最後撞柱啦！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面