卓揆列7個部會「刪得比編的還多」　引用藍白總召名言：太離譜了！

▲行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰壓軸登場，對於總預算案，他致詞時表示，有七個部會的預算都是刪得比編得多，這只有國民黨、民眾黨做得出來，世界奇蹟。卓也借鑑國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌名言，「太離譜了！真的是太離譜了！」、「我要代表中央政府，向大家報告」，未來台中還要多拆掉幾部燃煤機組，只剩燃氣機組，「我說到做到，因為我們代表中央政府。」

對於預算刪減，卓榮泰舉例，監察院全部業務都被刪光，連出門調查案件油錢都沒有，因為在野黨覺得監察院一些調查不利，比如說政治獻金，所以報復性刪減70億，這樣有道理嗎？還包含總統府、行政院、外交部等等，這就是破壞國家憲政體制的國會。合理刪預算絕對可以接受，但針對特定機關報復性刪減，只有國民黨跟民眾黨才做得出來，這是世界奇蹟。

卓榮泰表示，在野黨還通刪939億，結果一直刪也只有303億，剩下的他們刪不掉，叫行政院自己刪，這有道理嗎？有本事自己刪，結果只能畫大餅叫行政院自己刪，這誰吞得下去？為了全國人民，行政院絕對吞不下去。

卓榮泰指出，外交部編1億1千萬，在野黨可以刪1億4千萬，請問剩下的誰來付？還有內政部國土署、監察院、行政院、司法院、農業部、中選會，七個部會都是刪得比編得多，「太離譜了！真的是太離譜了！」

卓榮泰也強調，預算刪多少，國家發展就影響多少，預算凍結多少，國家進步就慢多少，不只中央預算，還有財劃法要從中央拿3753億，中央很多事情不能做。在野黨預算一項項刪除，「我要代表中央政府，向大家報告」，賴清德行政院長時代，就為降低台中空汙做很多打拼，現在要以氣換煤、加速減碳，未來還要多拆掉幾部燃煤機組，只剩燃氣機組，「我說到做到，因為我們代表中央政府。」