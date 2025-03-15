卓榮泰拔光劍開講總預算　批藍白拖住國家腳步：聽不懂又硬要刪

▲行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，行政院長卓榮泰壓軸登場，對於總預算案，他致詞時表示，在野黨一直問政府預算為何要比去年多？因為總預算有2806億是新增項目，包含公共建設、國民年金、提升國人健康、租金補貼、興建社宅，哪一個不重要嗎？自己講這些民眾都聽得懂，那些立委都聽不懂，「你們比較適合當立委。」兩個在野黨拖住國家進步的腳步。

卓榮泰表示，人民是頭家，經過台灣人民的打拼，去年台灣經濟成長是亞洲四小龍第一名，國民所得超過3.3萬美金，世界主要科技大廠都在台灣各縣市建廠，這都是人民的功勞，因為經濟越來越好，政府自然要有更多照顧，連續八年減稅、連續九年提高基本工資、連續九年長照經費都在增加。這不是政府的照顧 而是人民自己打拼，因為政府也編更多預算。

卓榮泰指出，在野黨說我是提出最多覆議的院長，但若不是在野黨弱化國家憲政、財政，自己不會提出覆議，提覆議我要去罰站兩三天，好幾十個人對我大小聲、洗臉，我願意嗎？但為了全台民眾的權益，我必須要提出覆議，讓國會有機會重新審視犯下的錯誤，但他們不在乎。

卓榮泰直言，自己在那邊一直說、一直說，但在野黨聽不懂，他們一直問政府預算為何要比去年多？因為2806億是新增項目，包含公共建設、國民年金、提升國人健康、租金補貼、興建社宅，在野黨覺得這些哪一個不重要嗎？國家可以沒有建設嗎？

對於新增預算，卓榮泰表示，如果不能增加預算，國家進步的腳步就會慢下來，所有地方政府的預算都比去年增加，為何地方可以增加，中央不能增加？因為有兩個在野黨拖住國家進步的腳步，把國家進步緩下來，但政府不能接受，人民打拼稅金增加，政府要用在該用的地方，何況今年歲出佔GDP比例沒有比去年高，只問預算有沒有多，卻不問預算增加做什麼。

卓榮泰也打趣，民眾都聽得懂，那些立委都聽不懂，「你們比較適合當立委，全民的國會，我們自己做立委好不好？」這次預算是這樣編，新增施政計畫預算有2806億，扣掉之後比去年少，這些不能刪，除非一項都不要做，自己在立法院說幾十次都沒人聽得懂，人民一次就聽懂。

卓榮泰直言，10多年來平均刪掉總預算1.2%，今年刪掉6.6%，差五六倍，凍結預算是九倍，國家能承受嗎？為何今年特別多，因為多了兩個聽不懂又硬要刪預算的在野黨，這就是國家遇到的情況。