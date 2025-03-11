蘭香洗滌心靈台南在地美食滿足口腹　衛生局加強蘭展食安稽查

▲2025台灣國際蘭展盛大舉行，為讓遊客安心品嘗在地美食及購買伴手禮，衛生局加強稽查及輔導相關餐飲業及販售業攤販。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2025台灣國際蘭展在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區盛大舉行，喜愛蘭花的遊客及蘭花相關企業、進出口商等蜂擁而至，規模盛大活絡了園區周邊旅遊及美食，活動更結合多家在地餐飲與伴手禮業者，提供各項優惠，因此吸引全國各地的愛好者前來共襄盛舉。

為了讓遊客安心品嘗在地美食及購買伴手禮，衛生局加強稽查及輔導相關餐飲業及販售業攤販。責請業者注意：1、工作時應穿戴整潔衣帽，必要時應佩戴口罩。2、工作時不得配戴戒指、項鍊等飾品，手部有傷口應包紮且帶上衛生手套。3、菜餚應有防塵、防異物侵入措施。4、食品、食品器具容器、包裝材料，不得直接接觸地面。5、砧板、刀具生熟食應分開使用，使用後立即清洗。6、食材原料應妥適保藏。7、產品標示應符合規定等。

也提醒遊客外出飲食應選擇衛生環境良好的店家攤商、避開高風險食物、飯前洗手、留意食物新鮮度、外帶食物應冷藏並徹底加熱、避免交叉污染等食品安全事件發生。

衛生局局長李翠鳳再次強調，相關業者應加強自主管理，遵循食品安全衛生管理法之規定，以確保食品衛生安全；遊客也應落實個人衛生勤洗手，讓活動中的蘭香洗滌心靈，也讓在地的美食成為一場安心饗宴。