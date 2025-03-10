不是巨城！他平日逛新竹1處超多人　店員認證「不要懷疑」笑翻

▲很多新竹人都往巨城跑。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

先前曾有女網友過年到新竹巨城用餐，結果遇到一堆熟人，從主管、同事，連自己的弟弟都坐在隔壁桌，用餐完下樓又巧遇表妹，以及女兒的同學等，彷彿整個新竹的人都在巨城。就有網友表示，平日到新竹另一個地方，發現也充滿人，有感爆出一句話後，連店員也直呼「不要懷疑！」話題讓眾人笑翻。

原PO在Threads表示，他最近第一次去新竹好市多，明明是平日卻都是人，他就有感地和妹妹說，「今天是平日還那麼多人，假日應該就塞爆了，可見新竹只有巨城和好市多。」沒想到這句話被一旁的員工聽到，對方馬上回應「不要懷疑！新竹真的只有巨城和好市多！」讓他整個大笑，「新竹人的吶喊！」

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貼文引發熱議，「連當新竹女婿的老公都只知道新竹只有巨城可以去」、「然後這兩家繞一圈，不知買什麼又出來了」、「天氣好可能還有其他選項，雨天真的只有這兩個地方」、「好市多真的每天都像假日。」還有人打趣，「你少算了有得來速的麥當勞。」

但也有新竹人直呼，新竹有很多露營區、老街，還有舊城區的宮廟可以拜拜，像是城隍廟、竹蓮寺，長和宮的展覽館還有媽祖相關文物可以看。另外，巷弄間還會有不錯的小店跟美食可以探店，「新竹除了好市多跟巨城，還有好多事物可以去發掘。」

也有人表示，「在好市多附近問有八成人一定會回答『新竹真的只有巨城和好市多』，因為那邊不算是新竹當地人。去城隍廟附近的傳統店家問問看，應該會有不同的答案。」

※本文獲原PO授權引用。