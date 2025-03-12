好市多「1人氣水餃」特價！1顆不到2元　會員狂推：CP值破表

▲好市多一款人氣水餃近日推出特價活動，吸引不少網友搶購。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文鏡週刊

美式連鎖賣場好市多經常有優惠活動，深受台灣消費者喜愛。近期，一款人氣水餃正進行特價促銷，平均每顆售價不到2元，吸引消費者搶購，網友也紛紛大讚CP值破表。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，好市多正在特價一款人氣超高的冷凍水餃「奇美冷凍高麗菜豬肉熟水餃」，原價349元的這款水餃一包150顆，現在特價只要269元，換算下來一顆不到2元，絕對是高CP值的選擇，他特別推薦「用煎的最好吃」。

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▲網友分享好市多「奇美冷凍高麗菜豬肉熟水餃」正在特價中，換算下來平均１顆不到２元。（翻攝「臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

這款水餃以其親民的價格擄獲不少消費者的心，許多愛好者紛紛留言稱讚，「CP值破表， 煎煮炒炸，都好吃。 別嫌它的內餡內容了⋯一個餃1塊多，養活全台灣都行」、「以這個價位，還不錯吃」、「這個CP值算好市多前幾名高的了吧，很常補貨啊」、「好吃，終於等到特價了」、「這個煎餃小孩超愛」、「CP值高冰箱冷凍不可缺它呦」。

不少饕客也推崇用油煎的方式烹煮，「冰箱固定班底，用平底鍋煎蠻方便，正餐宵夜都可以！」「這個煎餃小孩超愛」、「拿來做煎餃很好吃，是有調味的，但不要丟下去煮水餃」、「奇美熟水餃真的很神奇，用水煮過超難吃，但是用蒸、煎、炸的方式味道口感都滿不賴的」。

然而，部分網友則持負面評價，「唯一只能用煎的，不然其他會吃得很痛苦」、「普通的口味，吃便宜可買」、「超級難吃」、「裡面的餡料很難吃，不會回購」。



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