「柯文哲要我忘了苦難」　陳佩琪：下週四會去北院為先生加油

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉貪與侵占政治獻金等案由遭北檢起訴，預計於20日首度召開準備程序庭，然而，柯文哲妻子陳佩琪今（15日）稍早於社群平台透露，在去年京華城等案爆發時，柯文哲曾要她忘了他所承受的苦難，還要她好好吃飯，好好過日子。陳佩琪則表示，自己想要跟離世的柯爸說，「謝謝您給我這麼好的先生」。

陳佩琪指出，柯文哲的演講，她印象最深的是這段，「我唸完醫學系、當完兵之後，做的第一份工作就是當醫生，一做就做了20多年，過去我從未想過自己會從政，直到愛滋事件案、國科會案、MG149，經歷了衛生局、衛生署、醫策會、監察院、立法院、地檢處、調查局、公務員懲戒委員會、醫師懲戒委員會的調查，一關又一關的打壓，我經歷了中華民國五權憲法的磨練，最後變成了台北市長。」

陳佩琪表示，柯文哲每次演講到這一段，台下聽眾總是爆出連連笑聲，但他卻說，「你笑得出來，是因為你不是當事人，要是自己被這樣抄過，要怎麼笑得出來？」。

不過，陳佩琪感慨地說，還好柯文哲當了這麼多年的醫生，看過太多病人來來去去，看盡人世間的悲歡離合，讓自己的人生哲學比別人看得開，長時間待在高壓的工作環境下，練就了自己一身超強的抗壓性。

陳佩琪坦言，其實不知道兩人為什麼有緣份在一起當35多年的夫妻，柯文哲是一個抗壓性極高的人，而她卻是一個先天缺陷、遇刺激就會導致嚴重憂鬱的人。

「去年年中，柯黑名嘴開始討論京華城案，我緊張憂慮，有空就會緊抓他來問，他常笑我用膝蓋想想就知道了，沒參與的會議哪來圖利，還嫌我瞎操心，要我好好去治療憂鬱症，後來想想以他的行事風格，我該操心的其實是台灣司法的公正性。」

陳佩琪表示，莫須有、欲加之罪何患無辭的抹黑，這次又被柯文哲遇到了，柯文哲跟她說，又遇到了人生的另外一個難關，打壓也比過去強烈百倍，但他一定堅強面對，展現跟往常一樣過人的意志力，柯文哲還要陳佩琪忘了他所承受的苦難，要陳佩琪好好吃飯，好好過日子，不必再擔心他。

陳佩琪認為，要忘記柯文哲所承受的苦難談何容易，但她承諾柯文哲，會好好吃飯，好好過日子，也請不要擔心她，柯文哲好陳佩琪就好，下週四跟柯媽媽一起去北院給柯文哲加油。最後，陳佩琪還提及，小草曾說，「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」，她也要說，「謝謝您給我這麼好的先生。」

★★未經判決確定，應推定為無罪★★