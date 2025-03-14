賴清德「恢復軍審」藍轟搞戒嚴　韓國瑜曾嘆沒軍法「像太監穿西裝」

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為應對中國滲透與侵擾手段，總統賴清德昨召開國安高層會議後，宣布了17項因應做法，還稱中國大陸為「境外敵對勢力」、並強調恢復軍事審判等，引發各界討論，藍營就痛批賴此舉是「距離戒嚴只差一步」。事實上軍審制度過去就曾多次被討論，立法院長韓國瑜任高雄市長期間，就曾感嘆台灣軍隊沒有軍法，就像「太監穿西裝」。如今軍審法修正將送進立院，在野黨態度備受關注。

對於軍審態度，國防部長顧立雄過去曾強調，絕不容許軍法復辟。對於立場是否轉變，顧立雄今（14日）受訪時強調，自己初衷不變，過去的軍事審判制度，確實有不被人信任的歷史存在，與其說現在是恢復軍事審判，不如說要打造全新的軍事審判制度，是符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度，所以要全盤來檢討修正軍事審判法。

對於軍審國民黨則批評，賴清德的論述主要是「七分操作內部對立、三分捍衛國家安全」，表面上說要捍衛國家安全，實際上卻是在內部尋找敵人，並提出五點質疑痛批「反滲透法不應該變成政治攻擊工具」。藍委許宇甄則直言，賴清德鼓吹新麥卡錫主義，利用恢復軍事審判名義，加大國人對紅色的恐懼，下一步是不是要恢復刑法一百條？難道台灣距離戒嚴只差一步？

前中廣董事長趙少康也批評，賴清德在國安會議後的發言跟17項策略，包括要恢復軍法查軍人利敵、洩密，還要對中國人士來台做風險管理等等，都是衝著中國大陸，極盡挑釁能事，賴清德獨裁又鴨霸，越來越像民進黨反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。

然而，藍營對此議題態度曖昧，立法院長韓國瑜過去擔任高雄市長期間，曾赴美與美國退休大使艾江山會面談，會間也提到國防預算，對於當時國軍廢除軍審制度，韓國瑜就感嘆，「若沒有軍法，國防預算再高也沒用。」韓也將沒有軍法妙喻為「太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監。」

此話一出也引起當時總統蔡英文不滿，要求韓收回該話，韓國瑜則反嗆蔡英文沒當過兵、「腦袋壞掉了嗎」當時剛卸下行政院長職務的賴清德，則認為韓國瑜比喻失當，雖然國軍於平時不適用軍法，但戰時就適用軍法，所以這應沒有韓市長所擔心的那些問題。

而時任台北市長柯文哲當時則是認為，韓國瑜、蔡英文兩人紛爭只是口水戰，時過境遷後，軍法適用的時間、範圍應該可以討論如何調整。

