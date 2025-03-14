高雄殯葬處爆集體貪污　技工私下收紅包！幫插隊火化遺體

▲高雄市殯葬處爆集體貪污，多名技工及殯葬業者被檢警帶回訊問。（資料照片／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市殯葬處爆集體貪污，檢調昨（13日）大動作進行搜查，將多家殯葬業者及4名殯葬處技工遭帶回訊問，據了解，疑似技工私下收紅包，協助殯葬業者插隊火化遺體，以便趕上喪家指定的時辰。檢方偵訊後，蔡姓、吳姓及洪姓等3技工遭聲押，其餘1人10萬元交保，相關案情尚待進一步釐清。

高市殯儀館近年火化量能不足，造成不少亡者大體「塞車」，為了不要耽誤到撿骨、進塔的時間，殯葬業者疑似用向喪家收取的服務費，約1、2000元行賄技工，以便趕上喪家看好的時辰，這項陋習早已行之有年。

高雄地檢署昨指揮法務部調查局南部機動工作站、廉政署南部調查組、保安警察第五總隊等單位，大動作搜索並將高市殯葬處及多家殯葬業者等10多人帶回訊問。

其中，吳姓、洪姓、蔡姓技工疑似涉嫌「私下收紅包」，協助業者在指定時間插隊火化遺體，經檢方複訊後聲押，另名技工則諭令10萬元交保。至於詳細案情尚待進一步調查釐清。

對此，殯管處表示全力配合調查，力求勿枉勿縱。另也說明，有關火化場現行機制是由現場登記人員依預定火化順序及實際報到時間排爐，遇臨時變更（遲到）或取消火化時間，會依實際報到情形進行調配，相關火化資訊皆有即時電子看板揭露。

針對被爆出「收錢幫插隊火化」一事，殯管處表示，第一時間已就火化場現場登記、排程及撿骨等作業流程，再次進行全面檢視，並將涉案人員調離現職靜候調查，加強檢討易生弊端環節，力求制度健全及預防不法情事發生。

同時，殯管處也立即召開精進檢討會議，向處內同仁辦理法治訓練及心理輔導，重申公務員應依法行政，落實法治精神，並加強同仁心理素質，避免受他人金錢財物等物質誘惑，任何同仁在各自崗位上切確做好每一項為民服務工作。