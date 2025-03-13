柯文哲未戴戒具奔喪獲卸任總統禮遇？　黃揚明曝實情：完全搞錯了

記者黃翊婷／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，告別式在3月10日舉行，柯文哲獲准戒護奔喪，手腳未戴戒具步入家祭會場，引發外界議論。媒體人黃揚明表示，有律師提到柯文哲受到卸任總統禮遇，但其實完全搞錯了，就是人情、大家互相而已，以前都有前例，只要戒護上沒有問題，相信看守所也沒有必要為難家屬。

▲柯文哲10日出席父親的告別式。（圖／民眾黨提供）

關於柯文哲未戴戒具奔喪一事，律師黃帝穎認為，當日未上戒具是禮遇柯文哲，前總統陳水扁曾戒護返家，基於卸任總統禮遇，例外未配戴戒具，而柯已然超越民代，獲得相當於卸任總統的禮遇，民眾黨攻擊司法，是得了便宜還賣乖。

不過，媒體人黃揚明在12日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，說什麼卸任總統禮遇，其實完全搞錯了，陳水扁當初出席岳母的喪禮，不是因為卸任總統禮遇才未戴戒具，而是人情世故的關係，陳的卸任總統禮遇在2010年10月一審貪汙判決有罪，確定要入監時，就已經撤銷了。

黃揚明表示，以前都有前例，對看守所來說，只要戒護上沒有問題，應當可以給予受刑人或被告最大的方便，相信看守所也沒有必要為難家屬。

黃揚明說，立法院民眾黨團主任陳智菡11日還提到一件事，本來柯文哲在家祭結束後就要直接離開，但柯有詢問是否可以跟現場的人致個意，只是沒料到柯會拿麥克風說話，但北所也沒有當場制止，就是大家互相一下。