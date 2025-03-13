批北檢要押人到死　陳佩琪：柯文哲最後喊「就當世上沒我這個人」

▲陳佩琪與柯文哲相擁。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發逝世，3月10日在新竹舉行告別式，柯文哲8時53分到告別式現場，於10時16分要離開時，陳佩琪在旁情緒激動的喊著「司法迫害人權」；而陳佩琪當天也趁解除禁見最後一天，趕往土城看守所見柯。陳佩琪今（13日）透露，在北所會面最後一刻，柯文哲被帶走前，要她不要再擔心了，「就當世界上已沒他這個人」。

陳佩琪13日中午於臉書發文表示，「『政治干預司法、 司法迫害人權』， 不知道當天先生（柯文哲）從側門被帶走前，有沒有聽到我憤怒地呼喊？」上週會面時，柯多次表明要見父親最後一面，送爸爸走完最後一程，前者心願是有達成，後者雖是落空，但她跟柯說父親去羽化館的沿途，很多人在一旁送別柯爸，幫忙完成心願了，「現在父親已安息，也希望你能放下」。

陳佩琪提到，那天在北所會面最後一刻，柯文哲被帶走前，跟她說「要好好吃飯、好好生活」、「不用再擔心他了」、「就當世上已經沒他（柯文哲）這個人」。

陳佩琪說，用莫須有的罪名，沒證據先來搜索，再拿搜索來的東西，無論是和案情有關、沒關， 逐一放給媒體做文章， 先關押2個月，再延長2個月，找不到證據再說「防止串供逃亡」繼續羈押，「反正就是不論使出什麼手段，關押到證據生出來為止，生不出來，就關押你到死，古代是屈打成招，現在是押人押到證據生出來或死在獄中為止」。

陳佩琪痛批，「台灣意圖使人不當選的罪名，可是比殺人犯還嚴重，古有東廠， 今有北檢，而且手段更狠，心更兇殘」。

▼陳佩琪。（圖／記者湯興漢攝）