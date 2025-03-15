「杜特蒂被綁架到海牙」　律師曝他生重病：無法出庭

▲杜特蒂透過視訊出庭，看起來相當虛弱。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）被押送至荷蘭海牙國際刑事法院（ICC），14日首次出庭。他的辯護律師形容，杜特蒂根本就是「被綁架」到海牙，而且已經生病得太嚴重，無法出庭作證。

《路透社》報導，杜特蒂涉嫌犯下危害人類罪，被國際刑事法院逮捕，12日從馬尼拉搭機抵達荷蘭。14日出庭時，他在拘留單位透過視訊證實自己的姓名與出生日期，聽起來非常虛弱，其女兒、現任菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）也出現在旁聽席。

杜特蒂的辯護律師梅迪亞爾德（Salvador Medialdea）說，杜特蒂病得太重了，無法說更多的話。他的當事人罹患「令人衰弱」的醫療問題，被逮捕並且轉移至荷蘭是「純粹的綁架」。

主審法官莫托克（Iulia Antoanella Motoc）回應，杜特蒂抵達時，法庭醫師已經對其進行檢查，判定被告「精神完全清楚，而且身體健康。」她指出，到了訴訟後期階段，杜特蒂與其律師就可以提出關於轉移與健康的問題。

▲隨著杜特蒂被捕，菲律賓國內出現聲援他的示威潮。（圖／達志影像／美聯社）



聽證會結束時，法官們宣布9月23日起舉行起訴確認聽證會，屆時檢方可以提出部分證據，而法官將決定可以起訴的罪名，預計2026年初才會開始審判。

屆時，杜特蒂將成為在國際刑事法院受審的首位亞洲前國家元首。而受害者家屬代表律師安德烈斯（Gilbert Andres）表示，「對於我們這些毒品戰爭的受害者而言，這是實現正義的第一步。」

79歲的杜特蒂被指控犯下危害人類罪，在2016至2022年擔任菲律賓總統期間，針對平民展開系統性攻擊，導致數千名被指控是毒販或吸毒者的人士，在鎮壓行動中被殺害，而他組建並且武裝的「敢死隊」，更執行了廣泛的私刑殺戮。

國際刑事法院負責起訴犯下犯爭罪、危害人類罪、侵略罪及種族滅絕的人士。此前，杜特蒂曾表示他患有一系列疾病，包括慢性神經肌肉疾病、背部問題、偏頭痛，以及一種可能導致血管阻塞的疾病。

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