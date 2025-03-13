杜特蒂押抵海牙「牢房設施曝光」！　可以下廚、做瑜珈

▲杜特蒂被指控危害人類罪，已移交國際刑事法庭羈押。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日被押送至荷蘭海牙，移交國際刑事法院（ICC）羈押。他任內發動毒品戰爭導致上千人喪命，被指控犯下「危害人類罪」，未來幾天預計首次出庭，而拘留期間所住的牢房設施也被曝光。

國際刑事法院聲明，「杜特蒂已被移交給國際刑事法院接受羈押，他被菲律賓當局依據逮捕令拘捕，罪名是構成危害人類罪的謀殺。」首席檢察官卡林汗（Karim Khan）則表示，杜特蒂遭到拘捕，對於受害者而言意義重大。

路透社指出，在接下來幾天裡，杜特蒂將被帶到法官面前「首次出庭」，屆時法庭上也會詳述針對他的指控。他將由法院指定的辯護委員會，或者自己挑選的律師辯護，不會被要求答辯。

▲席凡寧根監獄的標準牢房。（圖／達志影像／美聯社）

目前，杜特蒂被關押在海牙近郊的席凡寧根（Scheveningen）監獄，他抵達之後，將接受身體檢查，然後帶往一間私人牢房，裡面有水槽、廁所、床鋪、書桌和書架。

席凡寧根監獄建於1882年，但嚴格上來說，這是一座拘留設施、而非真正的監獄，被拘留者可以使用的設施與權利更多，包括夫妻探視、戶外運動空間、與法律團隊不受監視地溝通、牧師或精神顧問探訪等。裡面有基本醫療設施與駐點護理師，被拘留者可以使用健身房、圖書館與廚房，也因此能夠自己下廚，因為大多數人都不喜歡荷蘭菜。

此外，被拘留者可以在荷蘭醫療體系之下接受治療，上瑜珈課及音樂課。一些人能夠獲得做手工或畫畫的材料，甚至使用電腦進行法律研究。

▲杜特蒂支持者在席凡寧根監獄外面抗議。（圖／達志影像／美聯社）



杜特蒂擔任南部城市納卯（Davao）市長時，就因為嚴厲政策被稱為「制裁者」（The Punisher），2016至2022年擔任總統期間，更是發動毒品戰爭，掃蕩國內販毒勢力。

從杜特蒂2016年6月30日就職到同年年底，菲律賓警方已擊斃2000多人，大多數死亡案件都被形容為「槍戰」。他2022年卸任時、與執政第1年相比，官方死亡人數至少增加2倍，政府承認的嫌犯死亡數高達6248人。

不過，人權倡議團體認為，很多案件都是官方認可的「義警」所為，真實死亡人數遠遠高於官方統計，數以千計的貧困吸毒者，在不明情況下遭到殺害。