　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

▲▼陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「兩會」11日閉幕，陸委會副主委沈有忠認為，面對美中競爭走向加劇之情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構、以及社會治理等各種風險。

沈有忠日前出席東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」揭牌儀式暨「2025年中共兩會研析與影響座談會」，他提到，各方關注中國大陸在政府工作報告設定今年經濟增長維持為5%，預算赤字率提升至4%，合計新增政府債務較去年大幅增加2.9兆元人民幣、增幅達32.4%。

▼大陸全國人大會議。（圖／路透社）

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

沈有忠指出，陸方將消費物價指數下修至2%，顯示通縮壓力仍大，而增加債務等政策作為，可能意在刺激消費，拉抬持續下行的經濟。他說，面對美中競爭走向加劇之情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構、以及社會治理等各種風險。

沈有忠還說，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費與公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度，透過「槍桿子」、「刀把子」緊繫政權等思維，更不斷擴張軍費，引發鄰近與全球民主國家的關注。

此外，也有與會的學者表示，民營企業在兩會期間的能見度增加，未來可關注民企在其經濟發展扮演之角色及對台商的影響。

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅色空汙警戒！「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

小米SU7、小鵬汽車來台？　雷軍笑說謝謝 何小鵬肯定期望想去台灣

中方阻止美國「加徵關稅」遇困難？　陸外交部重申：必將反制

沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

看佩佩豬順利產子？　醫院拿「3歲智商產婦」當宣傳被罵爆

美國擬對「中國船隻」收停靠費　陸外交部強調：立即停止錯誤

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

因應陸汽車傾銷　俄提高關稅遏制市場衝擊

陸人形機器人「靈犀X2」發表　結合AI展現強大互動力

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」　改人大副委員長主持

阿金一聽媽喊「Siri」秒變嚴肅　笑容消失：我有做錯什麼嗎？

當直播主被爸爸罵不正經　艾琳兒真的被色醫師背後環抱

Sandy「IG私訊被吃掉」隔500天才彈出！　無奈道歉：不知怎麼處理

羅莎莎認「超容易暈船」：一旦愛上相當易暈　不隨便勸退人

推展全民國防　海軍敦睦支隊航抵澎湖

紅色空汙警戒！西部「髒濃霧壟罩」長期吸恐肺癌　醫提醒戴口罩

周天成全英賽開紅盤！直落2退法國好手　16強恐碰球王石宇奇

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

劉亦菲傳戀愛「大18歲」華為董事長　業界人士曝內幕

苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

女子搭地鐵突暈倒　男友不理落跑竟說：沒看到不是故意的

陸留學生嘶吼擾鄰　結尾「喊日文」嫁禍

他右眼突一片黑！醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

減肥1年50%人體重回升！　專家曝：幾乎所有人4年內胖回原來體重

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

39歲當奶奶！她「逆天顏值」餵孫影片瘋傳

全球Top6！《哪吒2》票房超《復仇者3》

役男持陸身分證仍要當兵！　陸委會：防藉此逃避兵役

金價漲！ 小米SU7 Ultra車標「24K金」慘被摳走

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

更多熱門

相關新聞

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

被問中美議題　陸人大代表們與媒體「你追我跑」

中美關係不睦，外傳大陸國家主席習近平可能與美國總統川普舉行會面。大陸全國人大會議今（11）日下午舉行閉幕，入場前，包括小米集團董事長雷軍在內的多位代表被問及中美議題與「川習會」時都三緘其口，不願發表評論，並與記者上演「你追我跑」的戲碼。

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」

呼吸道感染！趙樂際缺席人大閉幕「創先例」

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

美中狂舉債！她曝台灣負債率讚：財務非常強

川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

美股崩跌還沒完！大摩喊「還有5％」空間　花旗下調評等至中立

美股崩跌還沒完！大摩喊「還有5％」空間　花旗下調評等至中立

關鍵字：

兩會2025兩會經濟GDP

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面