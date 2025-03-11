沈有忠：美中競爭加劇　中共調動資源舒緩各類風險

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「兩會」11日閉幕，陸委會副主委沈有忠認為，面對美中競爭走向加劇之情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構、以及社會治理等各種風險。

沈有忠日前出席東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」揭牌儀式暨「2025年中共兩會研析與影響座談會」，他提到，各方關注中國大陸在政府工作報告設定今年經濟增長維持為5%，預算赤字率提升至4%，合計新增政府債務較去年大幅增加2.9兆元人民幣、增幅達32.4%。

▼大陸全國人大會議。（圖／路透社）



沈有忠指出，陸方將消費物價指數下修至2%，顯示通縮壓力仍大，而增加債務等政策作為，可能意在刺激消費，拉抬持續下行的經濟。他說，面對美中競爭走向加劇之情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構、以及社會治理等各種風險。

沈有忠還說，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費與公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度，透過「槍桿子」、「刀把子」緊繫政權等思維，更不斷擴張軍費，引發鄰近與全球民主國家的關注。

此外，也有與會的學者表示，民營企業在兩會期間的能見度增加，未來可關注民企在其經濟發展扮演之角色及對台商的影響。