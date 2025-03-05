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陸2025政府工作報告500字重點摘要　拚CPI漲幅2％...大力發展AI

▲▼ 2025兩會、人大開幕、李強、政府工作報告 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李強進行政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國人大三次會議今（5）日開幕，國務院總理李強依慣例提出2025年政府工作報告，從2024年回顧至2025年預期目標和國家發展脈動，皆包含在這不到一小時的發言和16364字的報告白皮書中。開幕式結束後，外界也隨之整理出「極簡版」施政方針，重點整理出年度計劃概要。

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲李強。（圖／路透社）

在2024年的工作回顧部分，大陸完成GDP成長5％左右的計劃，達到134.9兆元人民幣、增長5％；城鎮新增就業1256萬人；CPI上漲0.2％；外匯存底超過3.2兆美元；人均可支配收入實際增長5.1％；糧食產量首次達1.4兆斤、畝產提升10.1斤；新能源汽車突破年產1300萬輛；地級及以上城市PM2.5平均濃度下降2.7%，優良天數比例上升至87.2%；常住人口城鎮化率提高到67%；製造業投資增長9.2%。

就2025年的主要預期目標，李強表示，GDP增長5％左右；城鎮調查失業率5.5％左右，城鎮新增就業1200萬人以上；CPI漲幅2％左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4兆斤左右；單位國內生產總值能耗降低3％左右，生態環境質量持續改善等。

至於在最重要的2025年工作任務方面，李強提到，安排超長期國債3000億元補貼「以舊換新」大力提振消費、擬發行超長期特別國債1.3兆元、發行特別國債5000億元，提高投資效益，全方位擴大內需；財政赤字率擬按4%左右安排，赤字規模年增加1.6兆元；在新質生產力方面，將大力推動人工智能發展，包括智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備等；擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育；推動房市止跌回穩；拓寬青年就業創業渠道和提高技能人才待遇水平。
 

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