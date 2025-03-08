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大陸 大陸焦點 特派現場

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲李強在公布新一年的經濟增長目標。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2025年經濟增長目標定為5%左右。長江商學院會計與金融學教授、投資研究中心主任劉勁認為，在目前國際環境以及經濟下行壓力的背景下，要實現此目標殊為不易，必須從提升消費、發展民營企業、恢復信心，及推動科技創新等方面著手。

劉勁提到，從宏觀視角來看，今年大陸的貨幣政策與財政政策均呈現出更為積極的態勢，對穩定經濟預期、應對外部挑戰具有重要意義。

劉勁指出，要實現經濟發展戰略目標，需推動經濟結構的持續優化，不斷激發市場創新活力和發展動力，具體可考慮從四方面著手。

▲▼上海,中國房市,中國房地產。（示意圖／路透）

第一是「提升消費，優化經濟結構」，劉勁表示，中國經濟亟需實現轉型，即從以國家主導、投資驅動為主的經濟發展模式，轉向以居民消費為主導的經濟增長模式。通過提高居民收入，以提振消費為重點全方位擴大內需，可以有效推動經濟從投資拉動向消費驅動轉型。

第二是「發展民營企業，促進就業與消費」，劉勁指出，新時代的民營企業勇於探索新技術、新業態、新市場，在創新引領與擴大就業中作用顯著。隨著民營企業保護性、支持性政策逐步落地，其發展可創造更多就業機會和消費機會，形成經濟內生循環。

第三是「恢復信心，穩定包括房地產在內的資產價格」，劉勁說，信心是發展的基石。通過精準施策，調結構穩發展、促進消費與企業盈利，聯動貨幣和財政政策穩定房地產市場，重塑企業家與消費者的信心，這是一條從政策到市場、從企業到社會的信心傳導鏈，而政府在其中扮演著關鍵角色。

第四是「推動科技創新，增強發展動能」，劉勁指出，科技創新是制勝未來的關鍵變量。加速科技成果轉化和產業化，以突破式發展提升國內國際信心，將為經濟增長注入新的動力。

劉勁強調，中國具備強大的政策調控能力與市場潛力，「通過提升消費、發展民營企業、恢復信心及推動科技創新，中國經濟有望在挑戰中開拓轉型與增長新局，邁向更高質量的發展階段。」

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

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