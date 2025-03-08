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大陸 大陸焦點 特派現場

陸人大常委會報告　趙樂際：將制定民營經濟促進法

▲▼兩會,全國人大會議,李強,習近平。（圖／路透社）

▲大陸「兩會」正在北京舉行。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國人大委員長趙樂際8日上午在全國人大會議上報告，對於新一年的任務，他表示，已預排審議34件法律案，包含制定民營經濟促進法、民族團結進步促進法、金融法、金融穩定法等。

趙樂際提到，新一年將履行憲法實施和監督的職責，健全保證憲法全面實施制度體系。建立憲法實施情況報告制度。推進規範性文件專項審查和集中清理工作。

趙樂際指出，將高質量推進立法工作。落實深化立法領域改革要求。預安排審議34件法律案，包括制定民營經濟促進法、民族團結進步促進法，修改村民委員會組織法、城市居民委員會組織法、對外貿易法、國家賠償法等，繼續推進生態環境法典編纂工作。啓動法律清理工作。

趙樂際說，將圍繞大局做好監督工作。貫徹實施新修改的監督法，聚焦黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，堅持問題導向、效果導向，進一步增強監督工作的針對性和實效性。預安排37個監督項目。

趙樂際提到，將充分發揮人大代表作用。貫徹實施修改後的代表法，落實吸納民意、匯集民智工作機制，深化拓展代表工作。開展縣鄉人大換屆選舉專題調研。
趙樂際指出，將加強人大對外交往。協同推進各層級對外交流合作，繼續辦好發展中國家議員研討班。

趙樂際還說，將扎實推進「四個機關」建設。不斷提升工作質量和水平。

根據人大發出的報告，預安排審議的34件法律案中，包含制定多項經濟、金融相關的法律，例如：營經濟促進法、民族團結進步促進法、金融法、金融穩定法等。

▲▼中國大陸兩會開幕。（圖／路透社）

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