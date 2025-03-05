陸2025年赤字率上調至4%　30年來最高水平

▲李強進行政府工作報告。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強5日上午在人大會議上進行政府工作報告，宣布2025年大陸的GDP增長目標為5%左右，與去年持平。值得注意的是，今年大陸的財政預算赤字率調升至4%左右，不僅高於去年的3%，也是30多年來最高的水平。

李強在進行報告時提到，今年將實施更加積極的財政政策，統籌安排收入、債券等各類財政資金，確保財政政策持續用力、更加給力。

李強也宣布，今年赤字率擬按4%做又安排，比去年提高1個百分點，赤字規模5.66兆元，比去年增加1.6兆元，一般公共預算支出規模29.7兆元，比去年增加1.2兆元。

▼大陸國家主席習近平出席會議。（圖／路透社）



李強指出，今年擬發行發行超長期特別國債1.3兆元、比去年增加3000億元，擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本；擬安排地方政府專項債券4.4兆元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。

李強提到，今年合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比去年增加2.9兆元，財政支出強度明顯加大。要加快各項資金下達撥付，盡快形成實際支出。持續優化支出結構，更加注重惠民生、促消費、增後勁，切實提高資金使用效益。

李強指出，中央財政將加大對地方一般性轉移支付力度，向困難地區和欠發達地區傾斜。嚴格落實分級保障責任，築牢兜實基層「三保」底線。堅持政府過緊日子，推進財政科學管理，嚴肅財經紀律，嚴禁鋪張浪費，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼。

李強還說，今年將實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展，加大對科技創新、綠色發展、提振消費以及民營、小微企業等的支持。