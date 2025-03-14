抗罷免！國民黨3/20起辦百場政策說明會　主推「還錢於民」

▲國民黨下週啟動百場政策說明會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

因應大罷免朝野攻防，國民黨今 (14日）宣布，將從3月20日起啟動全台百場政策說明會，除了要讓全民瞭解這段時間國民黨做了什麼，未來要為民眾做些什麼，也藉此凸顯執政黨當家鬧事，只會拚鬥爭、大罷免的真相。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，所有的政策都要結合民生，所有的政策都要走入群眾，國民黨將先提出還錢於民的政策，接下來要進行百場宣講，直接向人民報告這些跟大家息息相關的政策法案。民進黨要展開全台拚鬥爭、大罷免，用納稅人的錢宣揚鬥爭信念，國民黨只能用草根草鞋、最庶民的方式走進群眾，用政策跟人民站在一起。

組發會主委、立委許宇甄表示，立法院通過總預算之後，民進黨政府各部會開始造謠抹黑，說衛生紙沒辦法提供、燈不能開、茶會沒有茶點等，可是幾乎每一個部會首長都在立院親口表示，他們今年獲得預算比去年還多；另外，財劃法修正則是因應民眾需求，讓地方政府有更好的財政自主能力。有鑑於此，國民黨必須向鄉親報告總預算案以及財劃法修正，讓全民瞭解真相，也會向大家說明這會期要推出的各項民生法案。

許宇甄說明，未來百場政策說明會，將從3月20日開始啟動，預定到5月20日會在全台所有立委選區會舉辦100場以上的政策說明會，也會邀請所有黨公職一起投入，希望鄉親都能夠瞭解這段時間國民黨立法委員做了什麼？國民黨為民眾做些什麼？未來要為民眾做些什麼？以凸顯執政黨當家鬧事。

許宇甄強調，行政院要舉辦8場造勢的政策說明會，都是由行政院長卓榮泰親自領軍，凸顯民進黨要為惡罷添柴火，國民黨所有黨公職都會全力投入這百場的政策說明，從320到520，接下來如果有任何需要滾動式處理，也會增加場次。

KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞表示，不只要還錢於民，還要還錢於青年，在立法院討論「青年基本法」時，民進黨立委竟然不支持法案中的青年發展基金，顯示政府對青年的照顧是說一套做一套，這次將號召國民黨年輕有戰力的團隊，包括發言人團、青年團、青工會等全國青年夥伴與各地議會黨團，一起走上街頭把真相呈現給全台人民。

葛如鈞強調，社會上不能只有一種聲音，國民黨要發起青年上街頭行動，不只要還錢於民，還要政府還錢於青年，還真相於青年。將透過一周兩到三場的街講深入各地，同時結合各地民意代表反惡罷，歡迎所有反惡罷、反對內部鬥爭的青年朋友，跟著我們的腳步一起站上街頭，去除民進黨的傲慢，反對集權復辟，捍衛中華民國的民主自由。

國民黨發言人楊智伃指出，因應全台的政策說明會，國民黨特別設計了音樂及主視覺，除了要在說明會現場透過簡單動感的旋律，把還錢於民的口號深植大家心中，設計的主視覺則象徵把持著權與錢的總統府，應該把人民的錢還回來，此外，國民黨也會上架闢謠網站，收集各地的造謠言論，整理問答一一闢謠，協助政策說明會傳播真相。

