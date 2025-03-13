再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

▲罷免案持續推進，不少藍委的罷免案都通過第一階段。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

由公民團體發起的大罷免行動持續推進，中選會今（13日）表示，截至13日止共35件泛藍立委罷免案進入二階連署；另外，共有17件立委罷免案、6件市縣議員罷免未過一階提議，可依法補提。而最新進入二階連署為基隆國民黨立委林沛祥。

中選會表示，3月9日之後迄13日前，共計35件立委罷免案可進入二階連署；期間，另有1件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，亦即目前共計17件立委罷免案、6件市縣議員罷免係未過一階提議，該等案件可依法補提，但補提應依限提出且補提並以1次為限，均為法律所定。

根據統計，目前通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

另外，遭停職的新竹市長高虹安以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。

至於一階未過的立委罷免案部分，清一色皆為民進黨立委，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇。