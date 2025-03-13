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再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

▲▼全台罷免團體將於2/10（ㄧ）由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第一波連署書兩點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免案持續推進，不少藍委的罷免案都通過第一階段。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

由公民團體發起的大罷免行動持續推進，中選會今（13日）表示，截至13日止共35件泛藍立委罷免案進入二階連署；另外，共有17件立委罷免案、6件市縣議員罷免未過一階提議，可依法補提。而最新進入二階連署為基隆國民黨立委林沛祥。

中選會表示，3月9日之後迄13日前，共計35件立委罷免案可進入二階連署；期間，另有1件立委罷免案、3件市縣議員罷免案未達提議門檻，亦即目前共計17件立委罷免案、6件市縣議員罷免係未過一階提議，該等案件可依法補提，但補提應依限提出且補提並以1次為限，均為法律所定。

根據統計，目前通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

另外，遭停職的新竹市長高虹安以及民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴罷免案也進入二階。

至於一階未過的立委罷免案部分，清一色皆為民進黨立委，包括民進黨立委伍麗華、張宏陸、蘇巧慧、李坤城、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、林俊憲、王定宇、吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、吳琪銘、黃捷、許智傑、王美惠、陳俊宇。

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