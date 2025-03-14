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各部會認了預算都增加　國民黨一張圖戳破卓榮泰謊言：凸顯團隊無能

▲▼總預算編列真相 官員們全說了。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書）

▲國民黨立法院黨團表示，行政院各部會首長、官員11日備詢時均承認，各別部會今年的預算確實比去年多。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰11日率行政團隊赴立法院，針對中央政府總預算覆議案進行報告。國民黨立法院黨團13日表示，行政院各部會首長11日在立院公開承認，各別部會今年預算比去年多，讓總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘為全民認證的騙子。

國民黨立法院黨團13日指出，行政院各部會首長11日在立院公開承認，各別部會今年預算比去年多，少則增加數億、多則增加上百億元，備詢台上如同大型翻車現場，讓總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨團總召柯建銘為全民認證的騙子總統、院長、執政黨團總召。

國民黨表示，行政院主計長陳淑姿公開表示，立法院三讀通過的預算，今年比去年足足多了新台幣1368億元，直接打臉行政院長卓榮泰的「窒礙難行說」、「發不出老農津貼」、「領不到租金補貼」、「打不到疫苗」、「領不到統一發票獎金」、「選手情蒐不足」等種種謊言。

國民黨團強調，今年2兆9000億元中央政府總預算，加上近三年的歲計䞉餘1兆766億元及稅收超徵約1兆8000億元，手握5兆元以上公帑使用權的行政院長，買不起衛生紙、開不了燈、請不起手語老師，除了凸顯是「無能團隊」外，只有「無賴集團」可以形容這個「謊言內閣」。

國民黨團透露，備詢台上，各部會首長紛紛承認預算有增加，像是國防部今年增加400億元預算，內政部增加400億元、交通部增加389億元、衛福部增加306億元、農業部增加83.24億元等，「之前部會首長公開說謊總預算三讀結果窒礙難行，要不要向國人公道歉？」

國民黨團說，一個說謊不會臉紅的行政院長卓榮泰，帶領著一群說謊成精的部會閣員，「謊言治國、無賴政府」正是當前台灣可悲、無奈的寫照，「提醒卓榮泰院長，台積電已經被出賣，護國神盾已變成山姆大叔的安全盾牌，不想留下歷史的罵名、惡名，請好好為我們占GDP近半數的高科技產業找到一條可靠安全的出路，否則你就是『賣台集團』的頭號戰犯、國家罪人」。

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