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台灣民意民調／一面倒！過半民眾認總預算刪過頭　僅小草近7成力挺

▲▼民眾看待總預算刪除之態度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲民眾看待總預算刪除之態度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

總預算案爭議持續紛擾，台灣民意基金會今（14日）公布最新民調，對於在野黨大幅刪減與凍結今年度中央政府總預算，僅二成八民眾覺得適當，五成三覺得不適當。若與政黨支持度交叉分析，則民眾黨支持者近7成覺得適當，更甚藍營支持者。民調也曾縣跨年齡層共識，一面倒認為這次中央政府總預算並不適當。台灣民意基金會董事長游盈隆示警，主流民意明顯與在野黨站在對立面，而且強度可觀，對在野黨絕非好消息。

今年1月21日，立法院三讀通過2025年中央政府總預算案，共刪減6.6%，2075 億元，創歷史新高；同時，高比例凍結外交、國防及各部會業務費。對此，府院強烈反彈。2月27日，行政院提出覆議案，立法院3月11日處理覆議案，同樣遭到在野黨否決。

民調詢問：「一般說來，立法院這次大幅刪減與凍結今年度中央政府總預算，您覺得適不適當？」結果發現：12.7%非常適當，14.8%還算適當，27.1%不太適當，25.9%一點也不適當，12.2%沒意見，7.3%不知道、拒答。二十歲以上台灣人中，二成八覺得適當，五成三覺得不適當。覺得不適當的人比覺得適當的人多25個百分點；此外，當一成三國人覺得非常適當的時候，卻有二成六覺得非常不適當。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，在朝野爭議不休的中央政府總預算問題上，社會主流民意明顯與在野黨站在對立面。當大罷免可能野火燎原之時，社會一面倒不接受立法院三讀通過的中央政府總預算結果，而且強度可觀，對在野黨絕非好消息。

若與政黨支持傾向交叉分析，民進黨支持者，4.6%認為適當，八成八認為不適當；國民黨支持者，五成七認為適當，二成四認為不適當；民眾黨支持者，六成六認為適當，二成認為不適當；中性選民，一成九認為適當，三成九認為不適當，四成二沒意見、不知道。近幾年中性選民在許多議題上的立場和在野黨較接近，但對立院三讀通過的中央政府總預算卻多數持反對立場，值得注意。

若從年齡層看，每一個年齡層皆呈現一面倒認為這次中央政府總預算並不適當。具體地說，20-24歲，三成三認為適當，五成認為不適當；25-34歲，三成五認為適當，四成三認為不適當；35-44歲，二成一認為適當，五成七認為不適當；45-54歲，三成二認為適當，四成一認為不適當；55-64歲，二成九認為適當，五成四認為不適當；65歲及以上，二成一認為適當，五成八認為不適當。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年3月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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