顧部長打臉顧律師？　顧立雄強調初衷不變：揮別過去不被信任軍審

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨宣布，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線。而國防部長顧立雄過去任律師時曾強調，絕不容許軍法復辟。對於立場是否轉變，顧立雄今（14日）受訪時強調，自己初衷不變，過去的軍事審判制度，確實有不被人信任的歷史存在，與其說現在是恢復軍事審判，不如說要打造全新的軍事審判制度，是符合正當法律程序、公平審判原則的全新軍事審判制度，所以要全盤來檢討修正軍事審判法。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



對於恢復軍事審判，顧立雄表示，要全盤來檢討修正軍事審判法，當然也包括讓軍法官的身份獲得保障，所以要制定軍法官人事條例、軍事法案組織法，乃至於軍事檢查署的組織法等等。

顧立雄強調，要揮別的是過去那一段不被人信任的軍事審判，重新建構一個兼顧人權保障、發現真實及軍紀維持的新軍事審判制度，他的初衷並未有任何改變。

對於修法歷史，顧立雄回顧，當時它是仍然維持戰時，現役軍人還是要受軍事審判，但從103年到現在為止11年間，因為沒有從事軍事審判的工作，相關的這些人才、制度、強化作為跟軍法官身分保障等等都付之闕如。

顧立雄示警，一旦從由平轉戰的時候，不可能憑空生出一個能夠發現真實、兼顧人權保障及軍紀維持的審判制度。所以現在就應該做好相關這個平時審判制度，重新打造一個合乎公民法院制度設計的軍事審判制度，才可以因應這個平戰狀態。

至於過去軍審被認為是一條軍方一條龍，未來這個軍檢跟軍事法官，是由法務部還是國防部決定？顧立雄解釋，過去沒有將軍法官身分保障及法院組織的獨立提升到法律位階，所以這次提出一個法律的位階，有軍法人士條例、相關組織法，從法官甄選、養成、身分保障、評鑑以及淘汰等等，都要依照現行類似法官法的相關規定。

顧立雄強調，讓這個軍法官確實得到一個獨立性，才能夠符合大法官憲法解釋意旨。會有多元甄選的管道，最重要的是軍法官本身，不會因為受到外部、包括國防部的干涉，維護審判獨立性不容外部干涉。



