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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營發動16綠委罷免案一階段全未過　總計1737人「死亡連署」

▲▼高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」今日備齊各3500份、共10箱連署書，搭乘遊覽車北上至中選會交件。（圖／記者黃國霖攝）

▲高雄市罷免立委許智傑、黃捷團隊「高雄雙罷劫」。（圖／記者黃國霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免潮持續延燒，中選會日前公布最新進度，共有35位國民黨立委及1位泛藍無黨籍立委通過第一階段審查。16位民進黨立委的罷免案一階則未達標，累積高達1737人是不符規定的「死亡連署」，另外，泛藍立委的35件罷免連署案中總計僅12件死亡連署。

截至目前通過的35件立委罷免案，皆為藍軍，分別為第一波的王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁；第二波的林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳；近日再增加陳超明、邱鎮軍、林沛祥。據統計，藍委罷免案連署合格份數正確率皆破9成。

另一方面，罷免綠委的部分，一階16案連署全數未通過，仍待補件，合格率都僅有六成上下。其中嘉義縣市中，罷免陳冠廷、王美惠案，領銜人都已宣布撤案。

以近日新增的罷免綠委四案審核狀況，幾乎每案都被剔除6百份至9百份上下，以居住期間不符與重複提案最多，其中綠委黃捷提議人數3296，符合規定人數2692，不合格份數604，光是居住期間不符就有259、死亡連署有28、重複提議87人。

綠委許智傑提議人數3567，符合規定人數2712，不合格份數多達855，其中居住期間不符者307、死亡182；吳琪銘提議人數3406，符合規定人數2542，不合格份數達864，居住期間414、死亡104。連署狀況相當慘烈。

對於死亡連署，藍營「地動刪瑤」罷免團隊稱，這種陳詞濫調早已經被現實數據打臉。根據統計，2023年台灣死亡率為每千人8.8人，以民進黨去年開始連署、每次送件4-5000份計算，即便是正常統計學也應該有至少30件因自然死亡無效。

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