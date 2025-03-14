爽休4個月還領全薪！　馬航員工請病假「爬樹＋打球」下場曝

▲馬來西亞航空旗下貨運公司MAB Kargo。（圖／翻攝自Facebook／MASkargo）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）旗下貨運公司MAB Kargo一名員工，在病假期間不僅能爬樹、砍樹，還被拍到參加藤球比賽，最終遭公司解雇。然而，他不服裁決向工業法庭（Industrial Court）提告，結果法院不但未支持，還認定公司解雇合理，案件曝光後引發熱議。

綜合外媒報導，這名員工於2021年5月22日發生車禍並受重傷，公司批准他請病假至同年9月21日。不過，他在7月24日被發現攀爬樹木，接著在7月25日、9月9日又被拍到使用電鋸砍樹、參與藤球比賽，這些行為讓公司認定他濫用病假，決定將其解雇。

該名員工自2015年加入MAB Kargo擔任驗收員，直到2021年遭解職。他在遭解雇後向工業法庭提出申訴，辯稱病假期間不應被限制待在家中，而是可以參加社區活動。然而，法院並不接受這項說法，裁定公司擁有解雇權，強調員工無權自行決定病假期間可從事的活動。

工業法庭主席祖哈山（Zulhelmy Hasan）表示，這名員工曾在2015年馬航重組裁員潮中幸運保住工作，如今卻在4個月病假期間領取全薪，卻違反公司信任，「病假應用於休養，而非進行體力活動」，因此認定他違反職業道德，確實構成嚴重不當行為。

法院指出，MAB Kargo在做出解雇決定前，已經過詳細調查，確認該員工行為不當，因此解雇決定符合勞動規範。最終，法院駁回該員工的申訴，並認定公司沒有違法，這起「病假期間打藤球」的爭議也正式畫下句點。