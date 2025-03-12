川普玩真的？美教育部「裁掉近一半員工」　12日關閉辦公室

▲美國教育部位於華府的辦公室大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普誓言關閉教育部，該部一名高級官員11日透露，「今天我們啟動程序，把教育部的員工總數，削減大約一半」。此外，教育部位於華府的辦公室，12日因為「安全理由」關閉1天。

紐約郵報報導，該名官員透露，隨著川普政府「精簡」教育部，該機構已有將近600人透過「自願措施」離職，包括「優離方案」與「延遲辭職計畫」（Deferred Resignation Program），2月一共63名入職不到1年的試用期員工被開除，如今又要解僱1315名員工。

官員表示，「我們正在集中精力，全面裁撤那些任務冗贅，或對司法部職能而言，並沒有必要性的團隊」，預計131個團隊將被解散。接獲解僱通知的員工13日起遠距辦公，將能獲得90天全額薪資與福利與資遣費，「這些措施都是為了安全考量，以保護裁員完成之後，將繼續留任的2183名員工。」

▲川普誓言關閉教育部。（圖／路透）



該名官員還透露，教育部成立以來，聯邦開支已經超過1兆美元，但美國學生的考試成績卻仍在大幅下跌，是遭到大規模縮編的原因。

12日稍早，位於華府的教育部職員被告知，出於「安全原因」，他們的大樓將被關閉。內部信件指示，11日下班時，要把筆記型電腦帶回家，以利遠距辦公，「不論出於任何理由，員工（12日）都不被允許進入任何教育部設施」。

美國總統川普競選時，曾經承諾「刪減」教育部，去年12月也曾告訴《時代》雜誌，他計畫至少要「實質上」關閉該機構。不過，廢除教育部，將需要國會的投票批准。