印尼男童凌晨2點枯坐街頭「賣豆腐」　網友怒吼：什麼年代了？

▲印尼一名男童凌晨2點被發現坐在雅加達街頭，身邊放著要販售的炸豆腐，小小身軀不停搖晃著打著瞌睡。他告訴路人，自己因為沒把豆腐賣完，不敢回家。（圖／Tiktok／fansideadandesign）



圖文／CTWANT

近日，一段揪心的影片在印尼網路上流傳。當地一名男童，凌晨2點被發現坐在雅加達街頭，身邊放著要販售的炸豆腐，小小身軀不停搖晃著打著瞌睡。面對上前關心的路人，這名男童表示自己因為沒把豆腐賣完，不敢回家，「會被爸爸用掃帚打。」

據印尼網路媒體「Jakarta Kota」報導，近日一段Tiktok影片在當地網路上瘋傳。這支由社群帳號「@fansideadandesign」發布的影片指出，當拍攝者與友人凌晨2點經過雅加達的某個購物廣場前，發現一名男孩抱腿坐在路邊，身邊放著一個裝著炸豆腐的籃子。

當他們走上前去關心男孩，發現他已經睏得左搖右晃，說話時眼睛都快睜不開。後來，男童神色落寞地告訴他們，自己沒有把豆腐賣完，所以不敢回家，擔心回去會挨父親的打，「會用掃帚打。」男童小聲告訴拍攝者。不過，男孩也表示，家人告訴他，如果他能把東西賣完，就會有人替他購買開齋節穿的衣服。

當拍攝者提出，願意陪他回家與父母談談時，男孩臉上留露出微微的抗拒與恐懼。當他被問到「有沒有去上學時」，男童回答自己因為要賣東西到深夜，所以沒有去上學。

影片的最後，拍攝者因為同情男童的遭遇，給了他一些錢。

這段影片曝光後，很快在網路上瘋傳，不少網友為此感到憤怒不已，怒斥男童的父母，「這不叫讓他努力工作，而是在扼殺他的未來！」、「請政府訂立規定，窮人不能生孩子」、「他看起來茫然、困倦、焦慮、不安，而這一切竟然來自於他父母帶給他的創傷！」、「不敢相信這是個這個年代會發生的事！」

雖然也有些網友擔心這段影片的曝光，可能會讓男童的處境更加惡化，但仍有網友呼籲拍攝者應該向當地社福機構通報，要求政府力量強制介入這個明顯出了問題的家庭。

#fypviralシ #videoviral #xybca #anakdagang ♬ suara asli - Fansa idea & design @fansaideadandesign jam 2 malem dekat area mall ada anak kecil sendirian duduk sambil bawa dagangan isinya tahu goreng dijual isi 2biji /bungkus kita samperin karna di sekitar udah gak ada orang 1pun katanya takut pulang dip*kul karna dagangan belum habis, dijanjiin di beliin baju lebaran sampek jualan larut malam, tidak sepantasnya anak kecil dagang sampai jam 2malam karna bukan kemauan dirinya sendiri melainkan suruhan orangtuanya. ya allah zaman sekarang masih ada yg seperti ini semoga kelak kamu jadi anak yg sukses dek #fyp

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