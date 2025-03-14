▲桃園污水管線定期巡檢維護　水資中心回收再利用

▲污水下水道管渠加強檢視、清理、維修及汰舊更新。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局13日指出，桃園目前有12座水資源回收中心，全年無休地收集處理家戶所排出的生活污水，這些生活污水藉由地下收集幹管，匯流導入水資源回收中心處理後，每天約產出9.8萬噸符合國家排放標準的放流水，可以做為沖廁、洗街、洗車、澆灌用水，甚至可再經由RO逆滲透淨化成再生水，做為產業製程用水。

不過，要讓污水下水道順利運作，需要大家一起來維護，在日常生活中千萬不要把遇水不容易分解的東西，丟進浴室馬桶或廚房水槽，例如濕紙巾、尿布、衛生棉、油脂、廚餘、毛髮和棉絮等，因為這些東西容易堵塞水管，甚至讓抽水設備損壞。尤其是廚房污水因油脂含量最高，是造成污水管阻塞的元凶，建議可以先用紙巾擦拭碗盤油脂後再清洗，以免產生油垢阻塞水管，造成家中污水回堵冒水，污水溢流還會污染整個社區的環境衛生。

▲定期巡檢污水人孔外部設施及易引起油脂堆積地方。（圖／水務局提供）

此外，市府團隊也積極針對污水下水道管渠加強檢視、清理、維修及汰舊更新，並針對目前全市1萬餘各道路人孔內部設施每年至少巡檢一次，污水人孔外部設施及易引起油脂堆積地方，則至少每三個月巡檢一次，巡檢人員冬天冒著寒風，夏天頂著酷暑外出巡檢，若有颱風、豪大雨或其他緊急事件時，即使是三更半夜，也要在接獲緊急通知後立即前往排除，確保設施正常運作，百分百的將生活污水輸送至水資源回收中心處理。

目前全市12個水資源回收中心每天約有9.8萬噸放流水可以提供再利用。其中，桃園北區和龜山的水資源回收中心，每天最多可提供6萬5,000噸及1萬7,000噸回收水，換算下來，相當於每天可供應約8,000輛水車(10噸/車)裝載。此外，楊梅、文青水園、大溪和石門等地的水資源回收中心，每天也能提供1,500到6,500噸回收水。

市府呼籲機關、學校和民間企業，多加使用這些回收水(非接觸人體用途)來進行街道清潔、車輛清洗、營建工地降塵、公園路樹澆灌等用途，減少使用自來水，提升水資源利用效率及調度彈性，達成農業不停灌、民生不停供、工業不停產的供水目標。