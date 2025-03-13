罷免熱戰！　國民黨4月啟動下鄉宣講「藍委好PK綠委壞」

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮遍地烽火，民進黨將發起「人民是頭家」下鄉宣講，而國民黨今（13日）也宣布，預計4月啟動全國政策說明宣講，由黨中央結合立委、縣市議員和地方黨部，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利，會宣傳藍委的好，宣傳民進黨的壞。

藍白12日在立法院聯手第四度否決行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案，民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，由行政院長卓榮泰領軍的行政團隊、地方民代、百工百業輪番上陣。而民眾黨也將在近期啟動「人民要當家」宣講進行反制。

國民黨主席朱立倫日前表示，會透過舉辦黨籍立委問政說明會，把黨籍立委過去對選區、台灣努力的成果向選民報告，並說明重要民生政策及主張，讓民眾了解，國民黨是真正與民眾站在一起。

國民黨發言人楊智伃今日受訪也說，國民黨這一年在立法院其實推動很多重要法案，不管是巴氏量表或是財劃法等，都是對地方好的法案，所以接下來會結合地方黨部，地方縣市議會黨團等，舉辦政策說明會，大概會在4月左右啟動，而青年團及各地青工會也會籌組青年街頭宣講活動。

楊智伃指出，政策說明會不會只由各地黨籍立委自辦，很多沒有黨籍立委的選區，國民黨也會舉辦政策說明會，不僅要宣傳國民黨在立法院為地方、為民眾推動的各項福國利民法案，也要宣傳民進黨政府執政的各種缺失。

楊智伃表示，政策說明會主要由中央黨部組發會結合地方黨部規劃舉辦，過往也有很多類似的政策說明會，這部分國民黨會依循過往經驗進行。譬如之前基隆市長謝國樑面對罷免時，國民黨也組成宣講團協助，和在地青年一起結合，讓支持者和民眾知道謝國樑做了哪些政績，會照過往經驗進行。

至於國民黨在面對罷免綠委第2階段連署時是否會有更積極的作為，楊智伃說，黨中央從第一階段連署就已有很多積極作為，但罷免的節奏和選戰不同，不同階段會有不同的展現，目前只能說敬請期待。