俄閃電攻勢「收復庫斯克86%失土」　普丁穿軍服下令：迅速擊敗烏軍

▲ 普丁穿著軍服，親自到訪庫斯克俄軍部隊指揮中心。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁12日視察西部庫斯克地區，下令俄軍迅速擊敗烏軍部隊。烏克蘭去年8月突襲庫斯克，占領1300平方公里土地，但俄軍高層稱如今僅剩不到200平方公里，收復行動進入最後階段。

《路透》報導，烏軍去年8月6日越過俄羅斯邊境，占領庫斯克部分土地，試圖迫使俄軍從烏東前線撤兵，並藉此在談判桌上取得優勢。但俄軍近日展開閃電攻勢，至今已奪回逾86%失土，相當於1100平方公里土地，使烏克蘭計畫落空。

普丁12日晚間在電視談話中穿著一身迷彩軍服，下令俄軍將領，「我們的任務是在不久的將來，在最短時間內，徹底擊敗盤踞在庫斯克地區的敵人」，「當然也需考慮沿著庫斯克州邊界劃立安全區」。

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴普丁，俄軍在過去5天內從烏軍手中奪回24個定居點及259平方公里土地，並俘虜逾400名烏兵。

俄國官媒《塔斯社》13日據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄羅斯將烏軍趕出庫斯克的行動已進入最後階段。此前烏軍總司令西爾斯基上將（Oleksandr Syrskyi）12日曾聲稱，蘇賈（Sudzha）內外的戰鬥仍在持續，只要有需要，烏軍將繼續在庫斯克行動。

烏克蘭接受美方30天停火協議後，美國12日同意恢復對烏軍援及情報共享。莫斯科對此尚未表態，克里姆林宮12日回應，仍在仔細研究會議結果，並等待美方提供細節。