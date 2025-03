美跨黨派議員提案　促台灣駐美代表處正名！提升美台關係透明度

▲ 參議員提案將台北經濟文化代表處更名為台灣代表處。(圖/Taiwan in the US FB)

記者陳宛貞/綜合報導

美國跨黨派參議員12日攜手提出《台灣代表處法案》(Taiwan Representative Office Act),要求將台灣駐美實質大使館從「台北經濟文化代表處(TECRO)」更名為「台灣代表處(TRO)」,強調美國對台灣民主的支持,也提升美台關係透明度。

猶他州共和黨參議員匡希恆(John Curtis)及奧勒岡州民主黨參議員默克利(Jeff Merkley)共同提出這項法案,匡希恆指出,美國不該放任中國打壓台灣,而是應堅定支持全球民主盟友,強調更名「台灣代表處」能夠反映該辦事處代表的是台灣人民,而非單純經貿機構的事實。

默克利則表示,台灣民主對印太地區和平穩定至關重要,美國必須持續尋求加強與台灣夥伴關係的機會,「這項跨黨派法案體現美國長期以來透過正確承認台灣地位來支持台灣的承諾。我們必須繼續釋出強烈訊息,表明美國將利用一切資源,與包括台灣在內的民主夥伴建立健康、穩定的關係。」

為維持與台灣實質關係,美國國會1979年通過《台灣關係法》,強調美國對台灣安全與自治的承諾,並促成TECRO成立,命名時選擇「台北」而非「台灣」是為避免觸怒中國,因北京堅稱台灣是中國的一部分,不排除武統可能性。

美國北約盟國立陶宛2021年允許台灣以「台灣」名義設立辦事處,而非「中華台北」名稱,引發中國強烈報復,對立陶宛發動經濟制裁。但立陶宛不畏北京施壓,辦事處仍持續運作。美國拜登政府曾考慮仿效更名,但最終未能落實。

據法案內容,若「台灣代表處」名稱獲得通過,美國國務卿將負責與駐美台灣代表處協商更名,並同步更新所有官方文件、法律、地圖及紀錄。但法案明確表示,此舉不改變美國的「一中政策」,且不應與中國「一中原則」混為一談,以避免引發外交爭端。