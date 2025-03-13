「距離戒嚴只差一步」　趙少康轟賴清德：把台海安全放在砧板上

▲總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（13日）召開國安高層會議，會後宣布為因應中共滲透統戰，祭出面對中共威脅的十七項策略，更稱「中國已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」。對此，前中廣董事長趙少康批評，賴清德背棄台灣民主安全，只會在內部找敵人，更衝著中國大陸極盡挑釁能事，期待激起不理性言行，替「大罷免」添柴火，即使把台海安全放在砧板上，賴清德也在所不惜，獨裁又鴨霸，越來越像民進黨反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。

趙少康表示，川普政府把全世界搞得天翻地覆，台灣更是被鎖定針對，施壓國防預算要提高到GDP10%，還要把台積電掏空。

趙少康表示，因應台美情勢險惡，本來以為賴清德召開緊急國安會議是為台灣找出路，結果是擺爛任憑美國予取予求，反而痛斥藝人向中國大陸表忠，只會在內部找敵人，這就是大家的總統。

趙少康認為，賴清德在國安會議後的發言跟17項策略，包括要恢復軍法查軍人利敵、洩密，還要對中國人士來台做風險管理等等，都是衝著中國大陸，極盡挑釁能事，展現賴清德的性格缺陷，因為自卑沒自信而虛張聲勢，不能被人「看衰小」。

趙少康批評，賴清德不顧台灣安全與民主，獨裁又鴨霸，越來越像民進黨反對的蔣中正，距離戒嚴只差一步。除了因為賴清德的個性擇惡固執，更是想藉由刺激老共，期待激起中國大陸不理性的言行，替民進黨發動的「大罷免」添柴火。

最後，趙少康強調，不抗中保台民進黨就不會執政！即使要犧牲民進黨前輩辛苦為台灣掙來的自由民主，即使把台海安全放在砧板上，賴清德也在所不惜。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）