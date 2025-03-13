陸多家企業「強制準時下班」　員工傻眼：人生第1次被趕出公司

▲大陸不少企業長期採取「996」工作制，引發員工過勞的疑慮。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東佛山家電大廠美的企業員工日前指出，公司強制員工準時下班，「一到下班時間，HR就開始到每個部門，催促大家，抓緊時間下班。」不只美的企業，不少大陸網友表示，公司為了執行「準時下班」，時間一到會開始進行部分設備斷電，「人生第一次被『趕出』公司。」

據《極目新聞》報導，該名美的企業員工指出，各部門主管近日嚴控加班，規定18:20後，不允許有人還在公司加班，同時也禁止了，員工用完餐後，再返回公司，繼續加班的現象，令不少員工感到稀奇，「甚至下班後，還有人會專門檢查，辦公室是否還有人加班。」

▲美的企業官方微博帳號留言。（圖／翻攝自微博）

美的企業各個官方微博帳號也留言表示，「以後過了晚上六點，就找不到小編囉」、「是誰體驗過被老闆催著關燈下班，是誰我不說」、「小編準點就走」、「六點了先下班吃飯了」、「回家吧，六點一到就回家吧」。

還有無人機公司大疆企業的員工也表示，某日下班後，包包忘在公司，折返回公司拿，正準備刷卡進門時，HR以為她是回來加班的，一直把她趕走，「HR以為我要加班，不准我上樓，一直喊著『早點回家！不准加班』，我一時半會愣住了，吞吞吐吐回了對方『啊…好的』。」

▲網友們指出，多家企業HR準時趕員工下班，令他們相當不習慣。（圖／CFP）

另一名大疆的員工表示，「主管和HR趕3次下班以後，還會有人來巡樓檢查，如果沒有提前申請，就留下來加班，對HR們是一種為難，我在研發部門工作，以往得晚上11、12點才下班，現在9點10分左右，整個樓層100多人都走光了，主管也會一直喊大家下班。」

不少大陸公司、尤其是科技公司長期採取「996」工作制，是指一種「早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天」，這意味者，員工每週至少要工作72個小時，也引發強制加班與員工過勞的疑慮。

對於多家企業強制員工準時下班的作法，引起陸網熱議。不少人直呼羨慕，還有人呼籲，望更多企業改善「996」工作制的現況。