準時下班「不是什麼新鮮事」　聯想發文反對「996」

▲聯想集團。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，大疆、美的等多家大陸大廠開始「反加班」，引發熱議。大陸電腦大廠聯想集團也跟上這股熱潮，發文反對「996」工作制度，強調準時下班「在聯想並不是什麼新鮮事」，真正的競爭力來自科技創新，而非內耗。

所謂「996」工作制，是指一種「早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天」，這意味者員工每週至少要工作72個小時。不少大陸公司、尤其是科技公司採取此一制度，也引發強制加班與員工過勞的疑慮。

聯想集團公眾號12日發文《這裡的夜晚靜悄悄》，稱「大廠反內卷文化看聯想集團」。

文章表示，反對996，大部分人都能準時下班，在聯想並不是什麼新鮮事，也是聯想人的共識。

早在2021年3月，聯想集團董事長兼CEO楊元慶就非常鄭重地說，「在聯想，我們一直強調的是工作與生活的平衡，旗幟鮮明地反對996」。

聯想集團還稱，「不打卡，靈活辦公，不會形式主義地要求幾點下班。但這不等於鼓勵『躺平』，因為我們一直相信真正的競爭力來自科技創新，而非無意義的內耗。」

▲大疆。（圖／路透社）

《每日經濟新聞》指出，近日，無人機企業大疆、家電公司美的等多家大廠開始「反加班」。大約兩週前大疆開始實施「強制不讓加班超過晚上9點」的政策，即一到晚上9點，主管和HR（人事）會分三輪趕人下班，禁止員工加班。該消息在上週末登上社群媒體熱搜。

近日，在社群平台上，不少大疆員工曬出了自己被「趕」下班的經歷；有員工稱「經歷人生中第一次被趕出公司」；還有的員工稱喜迎強制下班晚高峰。

值得注意的是，大疆並非首個加入反加班行列的企業。3月10日，有消息稱，美的也開始執行強制下班政策，即規定晚上6點20分強制下班。與此同時，微博熱搜下，多個美的官方帳號也回應稱「被老板催著關燈下班」、「到了（晚上）6點就回家」。

隨後，美的集團方面針對上述消息回應稱，早在今年初，美的就明確了關於簡化工作方式要求的「六條禁令」，其中就包括「嚴禁下班時間開會、形式主義加班」。