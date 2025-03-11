陸家電大廠強制員工6點20下班　禁止「形式主義加班」

▲美的集團。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸家電大廠美的集團傳出近期開始強制員工6點20分就要下班，禁止加班。對此，美的集團證實，於近期提出了「六條禁令」，包含禁止形式主義加班、下班時間開會等，「美的一直在身體力行踐行『反內卷』。」

美的集團表示，他們早在今年初，美的就明確了關於簡化工作方式要求的「六條禁令」，其中就包括「嚴禁下班時間開會、形式主義加班」。

美的集團強調，美的一直在身體力行踐行「反內卷」，倡導健康的企業文化，提供給員工更豐富多彩的業餘生活。同時，美的集團的多個官方帳號也在微博留下了，「被老闆催著關燈下班」、「到了六點就回家」等留言。

美的集團董事長兼總裁方洪波今年1月簽發內部文件《關於簡化工作方式的要求》，其中提出了「六條禁令」：

一、美的內部溝通嚴禁 PPT，含工作溝通、總結規劃、述職、答辯、評優等。（除技術方案、財務通報、集團和事業群／部年會外。其他如用 PPT，要求白底黑色幾行字一頁以內）；

二、嚴禁讓他人代寫材料，董事長和總裁也不能例外；

三、下班時間禁止開會和形式主義加班；

四、減少微信群數量，並禁止各類喊口號等形式主義行為；

五、減少手工報表和作業，在管理上推廣數字化看板；

六、內部嚴禁送禮及非規定團建活動。