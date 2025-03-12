大疆啟動21時「強制關燈下班」制　陸企紛紛跟進「反內捲」

▲大疆深圳總部「天空之城」。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

全球民用無人機產業第一把交椅，總部位於深圳的大疆（DJI）2月27日正式啟動「21時強制下班」制度。只要上班時間一到晚上21時，各部門主管就得帶頭下班並催促還在公司內的同事一起離場，此外，高階主管、人力資源業務等相關人員將負責清場工作，建立「立體趕人模型」的方式，確保員工準時下班。

《每日經濟新聞》報導，當下「996」文化在互聯網行業引發爭議，越來越多的企業開展反內捲、反過度加班的行動。在社交平台上，不少大疆員工也曬出了自己被「趕」下班的經歷；有員工稱「經歷人生中第一次被趕出公司」；還有的員工喜迎強制下班晚高峰。

▲大疆。（圖／路透社）

在深圳大疆總部「天空之城」工作的員工表示，公司確實執行強制下班政策，「晚上8點半就被趕下來了，8點半開始趕一波，讓大家在9點前陸續都下班，從效果來看，上班的時候會更高效一點。現在下班也可以坐地鐵回家，以前（加班）晚的話（下班後）地鐵就停運了。」

▲美的集團董事長、總裁方洪波。（圖／翻攝美的集團）

大疆「趕人下班」防員工內捲的話題引起熱議後，大陸電器製造頭部企業「美的」也被挖出，董事長兼總裁方洪波在內部簽發了一份《關於簡化工作方式的要求》的文件，要求嚴格禁止下班後開會及形式主義加班，同時減少微信群數量，減少手工報表和作業，全面禁止手工發送日報等。

「海爾」也內部宣告，全面落實雙休制的通知，所有部門（包括研發、市場等）實行雙休，週六不准到班，食堂也不提供飯食，特殊情況需要加班的，必須提前一周審批，工作日加班不得超過3小時／天。