被分發到雙北！40K公務員「陷貧窮困境」崩潰：感覺人生絕望

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人認為公務員有穩定收入，但一名網友表示，當上公務員後被分到雙北市，每個月薪水約4萬，在雙北生活壓力巨大，光是房租、水電加三餐就占掉一半薪水，且單位無宿舍可住，工時長但加班費不高，還禁止兼職，讓他感到生活品質極低，甚至開始懷疑人生。

原PO在Dcard發文「當公務員陷入了貧窮困境」，透露自己每月薪資4萬，工作地點在雙北，光是房租加基本開銷就去掉一半薪水。由於工作需求，常態性加班，但時薪不到190元，且有時數限制，「禁止兼職，不過我也沒時間啦」

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他透露，每天花在工作的時間幾乎占去2/3，假日只能補眠，根本沒時間進修或享受生活，「這樣下去不是辦法，一點生活品質都沒有…」此外，每個月省吃儉用，幾乎沒有任何休閒娛樂，存錢速度仍極為緩慢，「最多存2萬，何時才能買得起房？」

原本想靠讀書進修提升能力，但上班時間實在過長，導致根本沒有精力學習，讓他無奈求問，「各位公職前輩都是如何規劃收入的…我感覺人生好絕望。」

文章一出，網友紛紛回應，「你還能存2萬也是了不起了」、「辭職吧，沒有5萬薪俸的公務員不值得大學畢業生做」、「分到雙北真的很想哭」、「公務員真的好窮，上班時間還沒自由」、「每天通勤3小時省房租，很累，蛋黃區、蛋白區房租真的貴到嚇人，只能租屋在蛋殼區。」

還有過來人現身留言，「我也是普考分發到台北，撐了四年多，今年才成功調回家鄉，普考薪水在台北真的不用逼自己要存錢，開開心心當個月光族吧」、「我也是！根本沒有生活品質，現在撐著罷了，希望時間到回家鄉」、「自己也曾當過公務員，考的是職員招考，真的有夠窮哈哈！」