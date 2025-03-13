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金賽綸遭吃乾抹淨！韓網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法

外送用▲▼金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢「軍中狂發私照」，告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名女星金賽綸，自從涉及酒駕爭議後，人生便墜落深淵，今年2月輕生離世。金賽綸的阿姨10日接受自媒體專訪時爆料，金賽綸16歲未成年時，曾與28歲的男星金秀賢交往長達6年。因此，網路上出現譴責金秀賢偷吃未成年少女的聲浪。專家引述南韓法律分析，與未成年交往本身並不違法。

一名聲稱是金賽綸阿姨的女性表示，自從金賽綸輕生以後，主流媒體們迫於金秀賢在演藝圈的影響力而不敢報導，因此家屬們求助無門，最終才選擇於本月10日接受極端保守派自媒體「橫豎研究所」（前譯縱橫研究所）的專訪，透露金賽綸生前與金秀賢交往的事實，並公開兩人之間的親密合照、情書等。

在南韓，法律界究竟如何看待「與未成年人談戀愛」的議題？韓媒《News1》今（13）日在報導時採訪數名法律專家，探討成年人與未成年交往的合法性，專家們一致認為，應該要綜合考量當事者們的年齡、是否發生過性關係、雙方的權力結構關係等，審慎進行判斷。

▲▼ 金秀賢「毀滅式新版親吻照」又加一！嘟嘴靠近金賽綸　韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

▲金秀賢「毀滅式新版親吻照」！嘟嘴靠近金賽綸引韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

金秀賢主動追求未成年時的金賽綸，雙方之間一旦確認交往事實，金秀賢是否得面臨南韓法律制裁，還必須從交往時是否發生過性行為，以及加害者的年齡做判斷。

若該名未成年人未滿13歲，則無論身為加害者的另一方是否成年，以及是否發生過性關係，恐將套用《刑法》第305條「未成年者擬制強姦罪」（Sexual Intercourse with Minor）。身為被害方的年齡介於13至16歲之間、加害方為19歲以上，便可能因上述法條而受罰。

即便雙方未曾發生過性行為，只要身為未成年（包括兒童）的一方發生任何被害事實，則與之交往的成年人就會受罰。舉例，包括以性剝削未成年人為目的拍攝數位性犯罪影像、涉及暴力與威脅等，或是以情緒勒索（心靈層面支配）等方式而導致未成年人離家出走。

不過，若雙方在交往時未曾發生過性關係，是「身心健全」的正常人際關係，則現行南韓法律並無適當法條懲處與未成年人交往的已成年人。精通性暴力領域的知名律師李垠懿表示，「若要針對成年人進行法律上的懲處，則必須要對兒童構成『非法行為』才有可能。」

▲《獵犬》公開後，金賽綸戲份引發討論。（圖／翻攝自Netflix）

▲韓劇《獵犬》公開後，金賽綸戲份引發討論。（圖／翻攝自Netflix）

律師宋惠美（音譯）也表示，「與未成年人交往，若雙方之間的關係未延續發展至性行為，針對如此身心健全的關係，並不存在懲處的法理依據。不過，可以根據各種狀況，來審視是否涉及虐待兒童罪。」

另一方面，部分法律學者呼籲，應該審視成年人、未成年人之間的交往關係，是否該透過立法進行管制。

韓國女性辯護師會兒童青少年特別委員長徐惠珍（音譯）表示，「判斷是否交往，未成年人與成年人之間不可能站在同一條水平線上！（雙方之間）的關係，必須在同等的狀態下、符合民主程序的意識形成、表達同意，才可以視為關係成立。若非如此，則必須思考，到底是否為一段身心健全的關係？」

報導指出，在英國、法國、澳洲等全球主要先進國家，若該名成年人是監護人（保護者）、教師、體育教練、神職人員等權力結構上處於優勢之人，一旦與未成年人交往，無論雙方是否發生性關係，都會成為法律懲處的對象。

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