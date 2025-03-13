北韓貨船海上衝撞中國船隻！超載煤炭「沉入海底」　20名船員慘死

▲北韓貨輪「智誠號」（Wise Honest）（資料照，與新聞描述船隻無關／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一艘滿載煤炭的貨船，上個月傳出在西海（黃海）與中國船隻「互相衝撞」，導致北韓貨船跟著煤炭沉入海底，而北韓將近20名船員也跟著犧牲死亡。由於事關聯合國安理會制裁，北韓和中國當局皆對此次衝撞事故保持沉默。

根據《韓聯社》，熟稔北韓的消息人士今（13）日透露，北韓一艘超載煤炭的貨船今年2月駛向西海（黃海）中國東南方海域，一如既往地和中國進行走私貿易，豈料卻疑似因為在關閉「自動識別系統」（AIS）的狀態下航行，而遭到中國船隻不慎衝撞。

儘管中國當局主導救援行動，但北韓貨船卻還是沉入海底，約15至20名船員罹難，至於該艘中國船隻則只有輕微的損傷。

報導指出，在聯合國安理會對北韓制裁協議（第2371號）中，禁止北韓向外出口煤炭，不過北韓經濟長年發展停滯，為了能夠賺取外匯，平壤當局不惜冒著氣候條件惡劣的風險，讓北韓貨船在關閉自動識別系統下出海進行走私貿易，最終才引發衝撞事故。

從北韓貨船與中國船隻衝撞的地點來看，正是北韓貨船在和中國進行走私貿易時，為了躲避國際制裁，而經常使用的航路之一。

該名消息人士向《韓聯社》透露，「當時該艘北韓貨船超載煤炭，最終引發貨船跟著煤炭一起沉入海底！」

然而，中國、北韓為了不讓違反國際制裁的消息走漏，才會選擇保持沉默，不對外發布相關消息。消息人士表示，「畢竟，這對中國而言也是非常頭痛的問題！」

南韓統一研究院研究委員洪齊恒（音譯）指出，「一旦這起衝撞沉船事故消息走漏，無論對北韓、中國而言，都是令人頭痛的問題，所以才會隱瞞消息。」

據悉，先前北韓船隻也曾發生類似事故。2017年3月，北韓一艘無法確切定位的貨船，在中國東南部江蘇省連雲港附近的海域，與中國船隻發生衝撞，當時船員們全數幸運獲救，而中國交通部也對外公開事故消息。