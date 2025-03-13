無端捲入金賽綸緋聞！徐睿知崩潰喊「我也是人」　否認劈腿金秀賢

▲徐睿知曾和金秀賢合作出演韓劇《雖然是精神病但沒關係》。（圖／Chun Youngsang for Netflix提供）

記者羅翊宬／編譯

南韓已故女星金賽綸生前曾公開與金秀賢拍攝的貼臉親密照，自從今年2月輕生離世後，求助無門的家屬最終接受極右派自媒體採訪，透露金賽綸未成年時就被金秀賢熱烈追求，生前被追討債務等。在此之際，徐睿知同樣捲入緋聞案，被爆料金秀賢曾與徐睿知、金賽綸「雙線交往」，對此徐睿知也發聲了。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，徐睿知2020年曾以女主角之姿與金秀賢合作參與《雖然是精神病但沒關係》演出，近來卻被爆出曾先後與金秀賢、金秀賢的表哥交往，對此她今（13）日透過Naver Cafe官咖平台發文喊冤，否認曾與金秀賢兄弟倆交往。

徐睿知留言表示，「親愛的睿睿（對粉絲的暱稱）！我同樣也是人，感到相當沉重、喘不過氣、煩悶、窒息、悲傷，一再地忍耐，最終在這則留言底下留言回應，之後又刪掉了。希望能夠到此為止。我與他（金秀賢）和他的表哥（李沙朗）完全沒有任何關係。雖然我不知道我為何要出面解釋，但今天真的感到非常煩悶。」

同時，徐睿知也將Instagram上面其中一則留言截圖後，在回應留言時附上該張截圖。一名網友透過留言詢問徐睿知與金秀賢緋聞的真實性，「姐姐（指徐睿知），妳在金秀賢劈腿時和他偷情嗎？千萬別讓我們失望。剛剛我在TikTok看到新聞了。」

▲金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸：很想妳。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

據悉，南韓極端保守派自媒體「橫豎研究所」（前譯縱橫研究所）最近在YouTube頻道直播時，邀請自稱是金賽綸阿姨的女子上節目，不僅爆料金賽綸2016年未成年時曾與金秀賢交往長達6年，共公開兩人之間的多張貼臉親密合照、情書，以及金秀賢入伍後寄給金賽綸的軍裝照，上述消息皆遭金秀賢經紀公司一概否認。

報導指出，外界曾傳言金秀賢先後與金賽綸、徐睿知交往，而徐睿知也曾先後與金秀賢、金秀賢的表哥李沙朗交往，4人之間的關係錯綜複雜。儘管外界的認知，李沙朗是金秀賢的表哥，但演藝圈卻盛傳，李沙朗其實是金秀賢的同母異父胞兄，而李沙朗2017年曾執導金秀賢、雪莉（崔真理）主演的電影《Real》。

據悉，金秀賢與李沙朗共同開設經紀公司Goldmedalist，而徐睿知則從2019年加入該經紀公司，在2020年與金秀賢合作參與韓劇《雖然是精神病但沒關係》演出。