她嘆「30K↓工作面試很龜毛」！網共鳴：「這問題」最讓人無言

▲原PO發現，相對低薪的面試通常較為嚴格。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

面試談吐的表現好壞，往往是錄取的考量之一。但近日一位女網友表示，她發現2.8萬到3.2萬的工作，比4萬元的面試更嚴格，自我介紹要講一大堆，令她相當不解。貼文一出引起不少人有感，其中最無法認同的，就是被問「你能帶給公司什麼？」但基層根本就不能影響公司決策。

原PO在Dcard以「低薪面試很嚴格」為題發文，表示她參加過不同薪水等級的面試，發現2.8萬到3.2萬的工作，比4萬以上的面試還要嚴格、更挑毛病、更有細節，有一堆細節。原PO說，4萬工作的面試和HR對談比較輕鬆，3萬以下工作自我介紹要講一大堆，有些工作要20頁PPT介紹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人紛紛留言「當初面三萬四的，明明我就是新鮮人，一直說我為甚麼沒有工作經驗（黑人問號）。反而面四萬的，跟用人主管聊得很開心，三天後就給offer了」、「期望薪資我開32K，人資直接叫我做英文自我介紹，還囔囔一句：你憑什麼開這麼高」、「我遇過33K面試2個小時還要做一些人格特質測驗跟抗壓測驗」、「一堆只開基本薪的，一面試就在那邊『先介紹你自己』」、「開低薪的通常都是慣老闆，錢不到位要求倒是不手軟」、「遇過35k還要三面加筆試的」。

其中最多人不滿的問題，就是能帶給公司什麼，「我最搞不懂的就是，面試那種基層（30k上下）人員，問『你能帶給公司什麼？』，聽到這句我真的很無語…一個新鮮的肝？今天老子又不是應徵管理層或是主管階級，我一個小小底層是要能改變公司什麼決策嗎？」「有時候真的想問，基層如果那麼有用還會是基層嗎？那要他那個主管幹嘛啊？」

也有人分享，「要避免這種情況很簡單，不要去投這種低薪的職缺就好了，如果你很菜剛畢業，那就去上職前班，想辦法內推，低薪不要緊，努力學，之後再跳槽就好了。」

延伸閱讀

▸ Joeman力挺Andy該拿80％股份！批家寧YT水平超歪：她做不起來的

▸ 家寧當Andy是工具人！她4年前喊「在一起不一定要喜歡」 家族合照也被揪出1細節

▸ 原始連結