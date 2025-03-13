Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

▲Andy控訴家寧媽媽偷偷註冊商標。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）

圖文／CTWANT

百萬訂閱YouTuber「眾量級CROWD」由Andy和家寧組成，2人分手後各自成立新頻道，不料Andy昨（11日）控訴前女友一家人搶走他的頻道，女方媽媽還以個人名義註冊。對此，律師提供有效的解決辦法，「剩20天可申請撤銷」，而經濟部智慧局也解答了。

言亭國際法律事務所「仙塔律師santa」在《Threads》指出，「眾量級」是Andy和家寧2016年創立的品牌，2020年家寧媽媽以個人名義註冊商標，而非公司「群海娛樂」，會衍生出問題。

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「仙塔律師santa」說明，在契約沒有清楚的授權以及權利移轉情況下，商標權歸屬原創者Andy，若未同意註冊，可能違反《商標法》第30條「禁不正當手段」；Andy是因為信任家寧媽媽管理公司，她卻私註商標，可能會涉及刑法背信罪。

若要申請請撤銷商標註冊，「仙塔律師santa」提醒要在商標公告註冊日5年內，趕快申請「評定程序」。根據資料，「眾量級」註冊日為109年4月1日，在今年4月1日就滿5年，也就是只剩20天。

另外，經濟部智慧局也說明，我國商標審查上是採「先申請、先註冊」為原則，對於「眾量級」商標爭議是否構成「不得註冊」情形，要依個案事實審查後加以認定，關鍵在「經其同意申請註冊者，不在此限」。

智慧局解釋，頻道是2人共同創立，商標確實有使用事實，從目前Andy控訴內容來看，並不知商標被註冊，家寧是否知情則不得而知。業界判斷，商標應屬於頻道創立者2人，註冊前應取得使用者「雙方」同意，不能只有單方同意。

智慧局進一步表示，「眾量級」等註冊商標是在2020年10月16日註冊公告，如果要主張申請人「有搶註他人商標」情形，依法應在註冊公告日後5年內，也就是今年10月16日前申請評定，以維護商標權的安定性。不過，目前智慧局尚未收到申請。

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