「2水果」超護血管、抗發炎、穩血糖！醫激推： 我家最常吃

▲醫師劉博仁表示，蘋果與芭樂是他家中最常吃的水果。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

位於亞熱帶氣候的台灣，境內水果可以說是種類豐富又美味，營養醫學醫師劉博仁表示，自家最常見的2種水果就是芭樂與蘋果，當中芭樂是維生素C的極佳來源，含量比橘子還高，可以增強免疫力。而蘋果當中的槲皮素，是一種強效抗氧化劑，具有抗發炎作用，可保護心血管。

劉博仁醫師在粉絲團貼文中表示，芭樂和蘋果都是營養豐富的水果，各有獨特的健康益處，而這兩樣水果也是他家中最常吃的水果。

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他表示，芭樂是維生素C的極佳來源，含量比橘子還高，有助於增強免疫力、促進膠原蛋白合成，維持皮膚與血管健康。此外，芭樂富含膳食纖維，有助於腸道蠕動，預防便秘，同時幫助穩定血糖。其所含的類黃酮與番茄紅素具有抗氧化、抗發炎作用，有助於降低慢性病風險。芭樂的熱量低，且屬於低升糖指數（GI）食物，適合糖尿病患者與減重者食用。

而蘋果則富含果膠與膳食纖維，能促進腸道健康、平衡腸道菌群，幫助消化並維持飽足感。蘋果中的槲皮素是一種強效抗氧化劑，具有抗發炎作用，可保護心血管，降低壞膽固醇（LDL）並穩定血糖。此外，蘋果的低熱量、高纖特性，使其成為理想的健康零食，適合控制體重與預防代謝疾病。

劉博仁醫師表示，芭樂以高維生素C與抗氧化特性著稱，適合增強免疫力，而蘋果則以豐富膳食纖維與心血管保護作用見長，兩者皆是促進健康的理想水果。

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