　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家寧曾上「相親節目」告白被拒！網狂刷「恭喜男嘉賓」：逃過一劫

家寧曾參加過相親節目《非常完美》。（圖／翻攝自YouTube 貴州衛視）

▲家寧學生時代和前男友交往時，曾參加過相親節目《非常完美》。（圖／翻攝自YouTube 貴州衛視）

圖文／CTWANT

百萬網紅「眾量級」Andy發片控訴，前女友家寧一家人的惡行，10年來不讓他看帳戶，還吞他的辛苦錢，網友也希望家寧能還錢。有網友挖出，過去家寧上過大陸相親節目《非常完美》，她表示，她在愛情中「純潔、自由」，不過在最後她告白時被拒絕，網友笑說，恭喜逃過一劫。

家寧在22歲時上過相親節目《非常完美》，當時她在節目中賣力跳舞。家寧表示，她家有3個小孩，還有一個哥哥和妹妹，父母要求很高，她也很常把夢想當作往前的目標。她表示，沒有戀愛經歷，有朋友約她看電影，結束後送項鍊和信告白，但她拒絕了。主持人笑問，「妳是不喜歡項鍊，還是不喜歡那個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於擇偶條件，家寧說，希望男友陪能她做很多事。最後她被指定男生拒絕，2人在台上落淚。

而近期因為Andy爆料，許多網友在該影片下方留言「原來10年前就有這麼會演」、「好可怕的女嘉賓，幸虧他們逃過一劫」、「讓我們恭喜這些人，逃過一劫」、「看來男嘉賓開過光，看得出來答應家寧就未來就被掏空了」、「原來那時候就在找金龜婿了」。

也有人說，「家寧為了這個節目有故意要把口音變得字正腔圓一點，結果台灣國語一直跑出來，大爆笑太可愛了哈哈哈哈但是把『知』道講成『資』到，把 『自』信講成『智』信真的很好笑」。

延伸閱讀
全家聯手榨乾Andy！家寧大翻車「一夜掉粉3萬人」　DK驚呼超意外：資深自媒體人也沒聽過
斷言Andy討回錢「機率為0」！他揭殘酷黑幕：家寧媽一開始就設好局了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中
金秀賢遭2品牌撤照！　15代言亮紅燈⋯韓媒：違約金至少200

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

車輛「1情況」上路秒吃罰單！最高罰10800元　還當場移置保管

心靈成長課／師父拍賣能量物品斂財　信徒驚覺被騙

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

車輛「1情況」上路秒吃罰單！最高罰10800元　還當場移置保管

心靈成長課／師父拍賣能量物品斂財　信徒驚覺被騙

Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

大貨車煞車失靈「一路衝下橋」連撞4車　騎士驚險逃命畫面曝

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

行政院修保險法　訂出保單強制執行豁免範圍

批北檢要押人到死　陳佩琪：柯文哲最後喊「就當世上沒我這個人」

川普與台積電「誰更有籌碼」？　法智庫專家：台灣握有3強牌

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

【你再不聽話啊！】媽抄棍子怒吼下秒開始跳舞…？

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

Andy、家寧分手後「超巨大差異」看哭了！萬人瘋傳

冷氣團強度升級恐成寒流　專家：低溫10度以下

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」

更多熱門

相關新聞

眾量級撕破臉「燒到Toyz篠崎泫」！

眾量級撕破臉「燒到Toyz篠崎泫」！

Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2月定讞，2024年5月入獄至今已將滿10個月，餐飲事業暫時交由女友篠崎泫打理。但有鑑於眾量級Andy、家寧最近撕破臉，有粉絲擔心Toyz出獄後是否會拿不回掌控權，篠崎泫只好緊急發文回應。

八點檔都不敢編！Cheap評眾量級狂喊扯

八點檔都不敢編！Cheap評眾量級狂喊扯

Andy被壓榨10年！65萬YTR獻計「逆轉單打局面」

Andy被壓榨10年！65萬YTR獻計「逆轉單打局面」

Andy「無怨無悔」換來愛與夢一場空　夢醒時分痛到不行

Andy「無怨無悔」換來愛與夢一場空　夢醒時分痛到不行

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

關鍵字：

家寧非常完美周刊王

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面