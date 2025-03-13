家寧曾上「相親節目」告白被拒！網狂刷「恭喜男嘉賓」：逃過一劫

▲家寧學生時代和前男友交往時，曾參加過相親節目《非常完美》。（圖／翻攝自YouTube 貴州衛視）

圖文／CTWANT

百萬網紅「眾量級」Andy發片控訴，前女友家寧一家人的惡行，10年來不讓他看帳戶，還吞他的辛苦錢，網友也希望家寧能還錢。有網友挖出，過去家寧上過大陸相親節目《非常完美》，她表示，她在愛情中「純潔、自由」，不過在最後她告白時被拒絕，網友笑說，恭喜逃過一劫。

家寧在22歲時上過相親節目《非常完美》，當時她在節目中賣力跳舞。家寧表示，她家有3個小孩，還有一個哥哥和妹妹，父母要求很高，她也很常把夢想當作往前的目標。她表示，沒有戀愛經歷，有朋友約她看電影，結束後送項鍊和信告白，但她拒絕了。主持人笑問，「妳是不喜歡項鍊，還是不喜歡那個人。」

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至於擇偶條件，家寧說，希望男友陪能她做很多事。最後她被指定男生拒絕，2人在台上落淚。

而近期因為Andy爆料，許多網友在該影片下方留言「原來10年前就有這麼會演」、「好可怕的女嘉賓，幸虧他們逃過一劫」、「讓我們恭喜這些人，逃過一劫」、「看來男嘉賓開過光，看得出來答應家寧就未來就被掏空了」、「原來那時候就在找金龜婿了」。

也有人說，「家寧為了這個節目有故意要把口音變得字正腔圓一點，結果台灣國語一直跑出來，大爆笑太可愛了哈哈哈哈但是把『知』道講成『資』到，把 『自』信講成『智』信真的很好笑」。

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