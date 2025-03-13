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全國技能競賽南區賽24日登場　技職菁英齊聚競技展雄風

▲第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日同步在全台登場，雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日同步在全台登場，雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日至29日同步在全台登場，吸引來自全國各地技術好手齊聚一堂，展現專業實力，其中南區賽將於勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等8個競賽場地舉行，青少年組與青年組共計64個職類，超過1100名選手同場較勁，爭奪晉級全國賽資格。

本屆競賽時程為：青少年組於本月24日至25日競賽，並於26日上午公布成績；青年組則於27日至28日競賽，29日上午公布成績。競賽涵蓋銲接、西點製作、展示設計、資訊網路布建、冷凍空調、漆作裝潢、機器人系統整合等多個技術類別。選手們需在限定時間內完成高難度挑戰，充分展現精湛技術與創新應用能力。這場競賽不僅是對技術實力的驗證，更是發掘未來產業菁英，進一步提升台灣技職教育的國際競爭力。

▲第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日同步在全台登場，雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得關注的是，本屆雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，就讀於安南國中二年級。他自小受「美容美髮」國手母親影響，國小畢業前便決心投身技職領域，並在練習短短不到兩年時間內，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。為此，他每日刻苦訓練，在分署林裕強訓練師的指導與家人經驗傳承下，進步神速，甚至將自家車庫改造成練習場，力求在本屆競賽中奪冠。

▲第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日同步在全台登場，雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，全國技能競賽是技職教育界的年度盛事，旨在促進技職教育發展、培育優秀技能人才。本屆南區賽，雲嘉南分署共派出183名選手，涵蓋25個職類，其中不乏各校優秀選手。分區賽各職類前5名選手將晉級7月的全國賽，而全國賽前3名選手更有機會憑成績保送國立科大。近年來，企業愈發重視技術人才，擁有一技之長將有助於職涯發展，劉邦棟也鼓勵年輕人勇於挑戰自我，發掘自身潛能。

▲第55屆全國技能競賽北、中、南分區賽將於3月24日同步在全台登場，雲嘉南分署培訓選手中最年輕的參賽者，年僅13歲的陳泰旭，立志奪下「漆作裝潢」職類金牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次南區賽將在雲嘉南分署、成大南工、新營高工、育德工家、嘉南藥理大學、南臺科技大學、中華醫事科技大學及台南應用科技大學等8個場地進行比賽，歡迎對技職領域有興趣的民眾踴躍到場觀賽、為選手加油打氣。更多競賽詳情，請上雲嘉南分署官網查詢(https://yct168.wda.gov.tw/)。

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