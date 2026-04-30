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神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮　騎滿5次抽600元騎乘券

▲台南市首推「神『騎』大台南」YouBike媽祖巡禮挑戰活動，串聯13間天后宮與周邊場站。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市首推「神『騎』大台南」YouBike媽祖巡禮挑戰活動，串聯13間天后宮與周邊場站。（記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導

迎接農曆三月「媽祖生」宗教盛事，台南市交通局攜手微笑單車股份有限公司，自5月1日起至5月31日推出「神『騎』大台南，YouBike有保庇｜媽祖巡禮挑戰」活動，串聯全市13間天后宮及周邊43處YouBike場站，邀請民眾以公共自行車展開低碳「Bike」拜之旅，騎滿5次就可獲得抽獎機會，有機會抽中600元YouBike騎乘券及廟宇限量文創好禮。

交通局長王銘德表示，台南擁有深厚文化底蘊與豐富廟宇信仰，此次結合YouBike公共自行車服務與媽祖信仰文化，盼提升公共自行車使用率，也讓民眾透過騎乘方式，深度體驗台南廟宇文化與在地風情。活動獲多間廟方熱情響應，並贊助特色文創結緣品，讓低碳旅遊更添祝福意涵。

此次活動串聯13間在地信仰中心，包括三郊鎮港海安宮、大內石子瀨天后宮、北汕尾媽祖宮、鹿耳門天后宮、四聯境媽祖樓天后宮、永康鹽行天后宮等廟宇，並由微笑單車規劃5條推薦騎乘路線，結合鐵路、公車與公共自行車服務，鼓勵民眾善用TPASS通勤月票，輕鬆造訪天后宮，也順遊周邊美食景點。

交通局指出，台南市YouBike 2.0E電輔車與一般車佔比，截至115年3月約達22％，為導入YouBike系統服務縣市中第一名，歡迎民眾多加利用YouBike 2.0E，以更省力方式完成廟宇巡禮，感受府城信仰、人文與街巷風華。

本次活動推出四大「騎」福任務，包括「騎跡顯現：限量透卡兌換」、「遶境騎福金：與神同行抽好禮」、「騎福印記：大符拓印工作坊」及「YouBike五保庇：減碳拜拜5路線」懶人包。活動期間，民眾於指定YouBike場站完成借還車，每5次即可獲得1次抽獎機會；若下載並登入「YouBike減碳存摺APP」，還可再獲得1次加碼抽獎機會。

▲台南市首推「神『騎』大台南」YouBike媽祖巡禮挑戰活動，串聯13間天后宮與周邊場站。（記者林東良翻攝，下同）
此外，活動期間於週末騎乘YouBike至合作廟宇，並向廟方出示當日YouBike App騎乘紀錄，還有機會兌換限量「媽祖騎YouBike」超萌插畫透卡，數量有限、兌完為止。

交通局提醒，為強化公共自行車騎乘保障，自115年1月1日起，未投保「公共自行車傷害險」會員將無法租借YouBike。民眾騎乘前，務必先至YouBike官方App或官網登入確認是否已完成免費加保。詳細活動辦法、場站清單及報名資訊，可至微笑單車官網或「YouBike南台灣粉絲團」查詢。

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