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桃園捷運棕線動工跳票　市議員陳雅倫力促如期完成

▲市議員陳雅倫批捷運棕缐進度跳票

▲市議員陳雅倫批捷運棕缐動工跳票。（圖／市議會民進黨團辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員陳雅倫29日於市議會市政總質詢表示，先前捷運棕線先期工程一再流標，2025年動工也跳票，實際進度看不到，要求市府推動交通建設要搭配完整城市規劃，除要如期動工、清楚說明進度外，跨局處整合包括主要幹道人行環境全面改善，解決龜山公設不足問題，確實修復道路等也相當重要。

針對捷運棕線推動進度，市長張善政表示，市府有定期開會研討流標案件，民國121年完工通車仍是市府努力推動的目標，後續將持續掌握工程進度及相關風險。捷運工程局長劉慶豐補充，捷運棕線的先期工程原有合格的廠商，但因其財務有問題以致無法繼續完成決標作業，而捷工局會盡速簽辦後續標案。至於捷運棕線的機電系統標，截止目前為止，已是第三次招標，待後續預算調整後，會加速招標作業，預計今年可以完成決標。

有關龜山道路規劃，捷工局劉局長表示，市府配合捷運施工，一定均以「人本交通」的計畫概念先行，妥善規劃人行、車行與幹線公車的動線，並成立沿線居民服務小組，提供即時反映管道，主動協助民眾處理沿線商家營業稅及房屋稅減免等相關事宜。

陳雅倫也指出，桃園市民經常感受公車減班、脫班問題，班次不穩定造成市民無法預期候車時間，尖峰擠不上車、離峰要等很久，往返龜山及雙北市民通勤更是痛苦。建議針對萬壽路幹線，聯絡像振興路、忠義路，還有新興重劃區、山區路線等增班計畫，並爭取桃小巴進入龜山區，解決龜山人交通需求。

對於前往台北路線的客運，市府應積極和中央溝通及突破，並再次建議市府應成立「公共運輸處」，補人手、增經費，讓桃園大眾運輸可以轉大人。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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