佛總80週年全球盛會　19國齊聚台灣展宗教軟實力

▲慶祝台灣佛教總會創會80週年系列活動。（圖／台灣佛教總會提供）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝台灣佛教總會創會80週年，全台展開結合宗教儀典、文化展演與國際交流的系列活動，吸引來自19國僧侶與信眾參與。從浴佛大典到國際座談與文化參訪，展現台灣佛教深厚底蘊與跨國連結力量，在動盪時代中傳遞安定人心的宗教能量，打造兼具文化深度與國際視野的宗教盛會。

這次系列活動不僅止於宗教儀典，更透過文化參訪與國際對話深化交流內涵。與會貴賓走訪佛陀紀念館舉辦全球佛教座談會，並前往中台禪寺及嘉義梅山龍王金殿等代表性宗教場域，在自然與人文交織的空間中，感受台灣佛教深厚底蘊。其中，隱身海拔約800公尺山林茶園之中的龍王金殿，是由簡巧雲女士發願建設，金光映照雲霧山景，宛如人間仙境，為此次宗教交流增添壯闊而靜謐的精神場域。

晚間舉行的全球佛教文化聯誼晚會，將整體活動推向高潮。節目融合傳統戲曲、舞蹈藝術與宗教音聲，由國立臺灣戲曲學院等團體接力演出，從《臺灣追想曲》、《梵聲德音》到敦煌飛天舞蹈，展現跨文化藝術之美。祥獅迎賓、梵音繚繞，各國代表共同點燈祈福、齊誦祝禱，場面莊嚴感人。在山林環繞之下，光影、音樂與信仰交織，使宗教超越儀式本身，成為跨越語言與國界的情感連結。

台灣佛教總會理事長會常大法師表示，台灣佛教界長年以慈悲為本，不僅深耕在地，更將善念遠播至非洲等世界各地，持續以實際行動關懷眾生、利益社會。期盼大眾常保佛陀慈悲之心，以光明善念照亮世間黑暗。他進一步指出，此次系列活動能圓滿推動，仰賴團隊無私奉獻與通力合作，特別感謝秘書長見引法師，以及融光法師、尼心法師、法光法師、法融法師、一靜法師、各組團隊與秘書處，及所有法師與護法善信大德的辛勞付出。籌備期間，不少法師因長時間勞累而身體不適，仍堅守崗位，只為促成活動圓滿、祈願世界和平。

曾於電影《悉達多太子》中飾演佛陀太子的印度演員加甘·馬利克亦親臨，現場並播放電影精華片段回顧其精彩演出。他曾榮獲聯合國世界佛教電影節最佳男演員獎，並表示該角色深刻影響其人生觀，促使其投身佛教弘法與公益行動，致力將服務眾生的理念推廣至國際社會與下一世代。

加甘·馬利克於致詞中分享，能與全球僧侶齊聚台灣是難得的福報，此行走訪多處莊嚴道場並欣賞台灣山川之美，令他深受感動。他強調，人生沒有捷徑，唯有持續準備與精進，方能在機會來臨時展現最佳狀態，並勉勵現場學童能持續拓展國際視野，走向世界舞台。

整體而言，這次佛教系列活動不僅成功弘揚佛法與慈悲精神，更透過跨國參與、文化交流與藝術展演，打造一場深具感染力的國際宗教盛會。在山林天地之間、在人心共鳴之中，台灣以開放、多元且包容的宗教文化，向世界展現溫暖而堅定的力量，完成一場兼具深度與溫度的「宗教外交」。