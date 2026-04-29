守護臺灣記憶　中央大學與國家圖書館合作將稀有舊籍數位化

▲中央大學校長蕭述三（右）與國家圖書館代理館長翁誌聰（左）簽署合作，為歷史文獻活化而努力。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學與國家圖書館於4月28日簽署合作協議，針對1949年以前的珍貴舊籍進行數位化典藏，為臺灣文化資產保存與學術研究開啟新頁。簽約儀式由中央大學校長蕭述三與國家圖書館代理館長翁誌聰共同簽署，雙方代表共同見證歷史文獻活化的重要時刻。

▲中央大學圖書館高櫻芬館長（右一）分享，本次共篩選出107冊具備數位化潛力的珍貴舊籍。（圖／中大提供）

中央大學指出，許多早期文獻因紙質脆弱、裝訂老化，保存極為不易，數位化作業刻不容緩。透過國家圖書館專業掃瞄後，中文書將收錄於「臺灣華文電子書庫」，日文書則收錄於「臺灣記憶」系統。未來全球讀者皆可免費在網路閱覽，不僅能降低原件損耗，更實踐了學術資源開放取用（Open Access）的精神。

▲書封內頁印有「六朝松、山景與日出」意象的早期藏書章，見證中央大學的遷移流轉。（圖／中大提供）

本次數位化亮點包含1900年《瑞芳及金瓜石礦山視察報文》及1912年《大屯火山彙地質調查報文》，均為研究臺灣礦業與地質發展的關鍵史料；此外亦收錄白糖製造的相關文獻。館員整理時，更在書封內頁發現印有「六朝松、山景與日出」意象的早期藏書章，見證中央大學的遷移流轉。

國家圖書館自2015年啟動「臺灣文獻合作數位化計畫」，此次與中央大學合作，共篩選出107冊具備數位化潛力的珍貴舊籍。這批文獻包含中文書104冊及日文書3冊，多來自陳啟夫、梅嶙高、顏滄波、陳懋勤、田蘊蘭等師長與校友的無私捐贈。