花蓮吉安鄉桶裝瓦斯補助開跑！每戶最高可領646元　申請至6月底

▲▼紙本申請可於週一至週五上班時間前往吉安鄉公所聯合村辦公處送件。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所為減輕偏遠與原住民族地區家戶的負擔，縮短因交通不便導致的民生價差，5月1日起配合經濟部能源署政策，全面開辦115年度「家用桶裝瓦斯差價補助」申請作業。鄉長游淑貞提醒鄉親注意截止日期至6月30日，符合資格的家戶請把握期限，保障自身權益，讓政府的美意可以嘉惠每個家庭。

由於偏遠及原住民地區距離遙遠且交通運輸成本較高，桶裝瓦斯零售價格普遍高於一般地區。經濟部能源署依據家戶人口數核定補助經費，協助民眾減輕生活支出。吉安鄉今年的補助標準分為兩類：北昌、吉昌、宜昌、南昌、仁里等五村，每桶補助新台幣17元；其餘各村則每桶補助34元。補助金額再依家戶人數計算，同一戶核定1人4桶、2人為8桶、3人11桶...，每家戶依人口總數計算至多9人補助19桶。

補助對象限今年4月30日前實際居住於吉安鄉的家戶，每戶由1人代表申請（須年滿20歲），且1年補助1次，不得重複。針對戶籍不在吉安鄉但在地租屋或工作者也可檢具村長證明的「實際居住證明」、「工作證明」或「租賃契約」辦理，確保政策能照拂到真正有需求的鄉親。

因應資訊網路而多元化，補助申請管道紙本與線上皆可通。吉安鄉公所自112年起與全台各縣市同步推出「紙本」與「線上」雙軌服務。以紙本申請的鄉親，可於週一至週五上班時間（08:30-12:00），前往吉安鄉公所聯合村辦公處（吉安路二段112號）送件。請務必攜帶申請人身分證正本、金融帳號存摺、及3個月內的戶口名簿或戶籍謄本。若委託他人代辦，則需加附委託書、雙方身分證及印章。

▲桶裝瓦斯差價補助紙本申請與線上申請說明。

另外，鄉親也可善用資訊網路便捷線上申請服務，系統自5月1日凌晨零時起開放，設籍吉安鄉的家戶可透過補助專網（https://ea01.moeaea.gov.tw/b0105/02/）登錄；民眾僅需提供身分證字號、戶號及申請人存摺資訊，僅限本人辦理，無法委託。

▲每戶申請人數補助金額說明。

若有任何疑問，可於上午撥打服務專線（03）852-3126分機170-177洽詢聯合村辦公處，或於下午致電（03）854-5586原住民事務所，將有專人提供服務。

游淑貞鄉長表示，吉安鄉為花蓮人口第二大行政區，為強化鄉親福利與服務效率，鄉公所透過推動「線上與紙本雙軌申請」服務，不僅有效緩解臨櫃排隊的人潮壓力，更讓長年受限於偏遠交通或平日忙於工作的鄉親，隨時隨地都能完成申請作業。透過數位化的便民轉型，可將政府美意由單一窗口延伸至家戶指尖，大幅提升行政效率，落實智慧服務的初衷。

